ДТП в Кіровоградській області: фігурант - викрадений автомобіль

Кіровоградські правоохоронці затримали двох підозрюваних, 1970 та 1982 років народження, які на краденому автомобілі потрапили у дорожньо-транспортну пригоду на території сусідньої області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Кіровоградській області.

У смт Вільшанка двоє нетверезих чоловіків з двору приватного будинку викрали автомобіль «Opel-Astra», вирішили їхати в Одеську область, проте на території Миколаївщини потрапили у ДТП. Автомобіль злетів у кювет і врізався у дерево.

Чоловіки зупинили першого ж водія, який допоміг їм витягти пошкоджену машину, домовились з охоронцем підприємства, що знаходилось неподалік, і залишили там автомобілів, забравши акумулятор і магнітофон.

Ввечері крадії повернулися до Вільшанки. Молодший пішов до бару, де його затримали працівники міліції. Старшого затримали вдома, він хотів швидко спакувати речі та їхати до Росії.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).