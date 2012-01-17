ТОП-5 (ранок-день)

В 2011 році зростання ВВП України становило 5,3% - Азаров

У 2011 році зростання ВВП України становило 5,3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам на брифінгу в Хмельницькому прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«У 2011 році у нас 5,3% зростання ВВП. Це прекрасний показник за тих умов, які ми маємо», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, НБУ прогнозував зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2011 року на рівні 5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2011 рік було розраховано, виходячи зі зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляція – 8,9% (грудень до грудня попереднього року).

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В Україні зростання промвиробництва в 2011 році становило 7,3%

В Україні спад промислового виробництва в грудні 2011 року, порівняно з груднем 2010 року, становив 0,5%, у січні-грудні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 7,3%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в грудні 2011 року, порівняно з листопадом 2011 року, зростання промвиробництва становило 0,4%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в 2011 році (у січні-грудні 2011 р. проти січня-грудня 2010 року) за галузями становило: у видобувній промисловості – 6,9% (у грудні 2011 р. до листопада 2011 р. – 0,7%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – 5,3% (до листопада – спад 2,3%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – зростання 8,1% (до листопада – зростання 3%).

В обробній промисловості зростання обсягів виробництва в 2011 р. становило 7,7% (до листопада – без змін), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – спад 0,7% (до листопада – спад 0,7%).

У легкій промисловості в 2011 р. зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 6,1% (до листопада – зростання 1,8%), зокрема в текстильній промисловості та виробництві одягу, хутра й виробів із нього – 6,7% (до листопада – зростання 1,6%), у виробництві шкіри, виробів із неї – 3,9% (до листопада – зростання 2,9%).

В обробці деревини та виробництві виробів із неї, окрім меблів, зростання виробництва в 2011 році становило 8,5% (до листопада – спад 1,5%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 1,7% (до листопада – спад 5,7%), у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки – спад 8,5% (до листопада – зростання 5,6%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості в 2011 році зафіксовано зростання обсягів виробництва на 14,4% (до листопада – зростання 0,2%), зокрема в хімічному виробництві – 18,8% (до листопада – зростання 2,2%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – спад 1,1% (до листопада – спад 8,9%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – зростання 10,7% (до листопада – спад 16,3%).

У металургії та виробництві готових металевих виробів у 2011 році зростання виробництва становило 8,5% (до листопада – спад 0,4%), у машинобудуванні - 16,9% (до листопада – зростання 13,7%), зокрема, у виробництві машин та обладнання – 11,6% (до листопада – зростання 19,1%), у виробництві електричного, електронного й оптичного обладнання – 15% (до листопада – спад 2,9%), у виробництві транспортного обладнання – 22,4% (до листопада – зростання 21,1%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксовано зростання на рівні 5,4% (до листопада – зростання 1,7%).

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва в 2010 році, порівняно з 2009 р., становило 11,2%.

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Азаров - Росії: треба нарешті завершувати газові переговори

Україна не має наміру купувати весь обсяг російського газу, передбачений газовими угодами 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам на брифінгу в Хмельницькому прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи сьогоднішні переговори в Москві між міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм БОЙКОМ і головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

«Треба нарешті завершувати ці переговори. Скільки можна переговорювати? Час уже знаходити рішення. І ми їм чітко сказали: «Ми не збираємося купувати таку величезну кількість газу, яка забита ось у цьому контракті, в цьому кабальному для нас договорі», - сказав М.АЗАРОВ. Він ще раз відзначив, що ціна на імпортний газ, що купується, для України в 5 разів вища ціни, за якою купують газ США, і на порядок більша, ніж у європейських країнах. «От за які такі гріхи ми так покарані цим контрактом? Чому ми такі винні? За які такі гріхи ми змушені купувати такий дорогий газ? Тобто час зупинитися, нарешті, час нам дати відповідь, чому наші люди повинні таку високу ціну платити. Ось тема переговорів», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір знизити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 млрд. кубометрів газу до 27 млрд. кубометрів.

Нагадаємо, сьогодні міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в Москві продовжить газові переговори з головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ з усього раніше обговорюваного спектру питань.

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У Києві на Бортницькій станції аерації сталася аварія

Сьогодні в 0.30 у Києві на території Бортницької станції аерації (БСА), на самопливному Лівобережному колекторі діаметром 3000 мм поряд із насосною станцією першого підйому виник провал розмірами 10 на 10 м та глибиною 8 м.

Для здійснення першочергових заходів з ліквідації наслідків аварії стічні води переведено з Новодарницького на Позняківський колектор, повідомили УНІАН у прес-службі акціонерної компанії «Київводоканал».

Для локалізації провалу задіяно аварійні бригади департаменту експлуатації каналізаційного господарства, зокрема, фахівців дільниці колекторів глибокого закладання.

Крім того, розпочав роботу оперативно створений штаб з ліквідації аварійної ситуації у складі провідних технічних фахівців на чолі з головою «Київводоканалу» Валерієм ЧЕНЧЕВИМ.

На місці провалу працює електротехнічна лабораторія технічного департаменту «Київводоканалу».

У «Київводоканалі» наголосили, що неодноразово інформували про катастрофічну ситуацію, пов’язану зі зношеністю каналізаційної системи, та необхідністю модернізації, особливо у частині єдиної на весь Київ очисної станції – Бортницької станції аерації.

Сьогодні об 11.00 відбудеться брифінг щодо аварійної ситуації на БСА (вул. Колекторна, 1). Контактні телефони: (067) 656-06-79 та (067) 327-17-22.

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Металургійні підприємства торік трохи збільшили виробництво

Металургійні підприємства України в 2011 році трохи збільшили виробництво продукції.

ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» за підсумками 2011 р. виготовив 5,206 млн.тонн прокату, що на 323 тис. тонн, або на 6,6% більше, ніж за 2010 р.

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні «Металургпром».

За даними «Металургпрому», за 2011 р. комбінат виплавив 5,177 млн. тонн чавуну, що на 448 тис. тонн, або на 9,4% більше, ніж за 2010 р.

За звітний період ММК ім. Ілліча виготовив 6,135 млн. тонн сталі, що на 484 тис. тонн, або на 8,5%, більше показника за 2010 р.

Водночас ПАТ «ЄВРАЗ - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» в 2011 році виготовило 745 тис. тонн прокату, що на 41 тис. тонн, або на 5,2% менше, ніж за 2010 р.

За даними "Металургпрому", за минулий рік завод також виплавив 862 тис. тонн сталі, що на 22 тис. тонн, або на 2,4% менше, ніж у 2010 р.

За звітний період на метзаводі ім. Петровського виплавлено 861 тис. тонн чавуну, що на 59 тис. тонн, або на 6,4% менше показника 2010 р.

До 1 січня 2011 р. меткомбінат виготовив 11,983 млн. тонн агломерату, що на 822 тыс.тонн (на 7,3%) більше, ніж за 2010 р.

ВАТ «Єнакієвський металургійний завод» за 2011 р. наростив відносно 2010 р. виробництво прокату на 6,4%, або на 154 тис. тонн - до 2,548 млн. тонн.

Підприємство виплавило 2,669 млн. тонн сталі, що на 171 тис. тонн, або на 6,8% більше, ніж за результатами 2010 р.

За звітний період Єнакієвський метзавод виплавив 2,343 тис. тонн чавуну, що на 180 тис. тонн (на 8,3%) більше показника за 2010 р.

До 1 січня 2012 р. підприємство виготовило 1,948 млн. тонн агломерату, що на 217 тыс. тонн (на 12,5 %) більше, ніж за 2010 р.

ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. Н. Кузьміна» (м. Запоріжжя) в 2011 році збільшило виробництво основних видів продукції: сталі на 9,5%, прокату – на 11%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, «здача сталі по заводу за 12 місяців 2011 р. становила 425 173 тонни, що на 9,5% більше відповідного показника 2010 р., протягом якого ДСС було здано 388 194 тонни сталі».

Виробництво прокату за 12 місяців 2011 р., за даними прес-служби заводу, становило 279 610 тонн, що більше показника 2010 р. (251 900 тонн) на 11%.

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