Данія виступає за розширення співпраці в рамках «Східного партнерства»

Москва. Данія як країна - голова Ради Європейського Союзу виступає за розширення співпраці в рамках «Східного партнерства».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав Надзвичайний і Повноважний посол Королівства Данія в РФ Том Рісдаль ЙЕНСЕН.

«Це дуже важливе пріоритетне завдання для Данії як голови. Ми хочемо розширення співпраці з цими країнами», - сказав Т.ЙЕНСЕН.

За його словами, головне завдання – це сприяння розвитку партнерства, як з країнами «Східного партнерства», так і з країнами Близького Сходу і Північної Африки.

«Ми сподіваємося, що всі країни зроблять свій внесок до цієї співпраці, це стосується всіх, а не лише України», - сказав посол.

У свою чергу, тимчасово Повірений у справах Представництва Європейського Союзу в РФ Майкл ВЕББ додав, що ЄС виступає за розвиток співпраці з усіма країнами - учасницями «Східного партнерства» з питань розвитку демократії, прав людини, внутрішньої політики, розвитку торгівлі, полегшення візового режиму тощо.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи буде підписано договір про асоціацію між Україною та ЄС під час головування Данії, М.ВЕББ нагадав, що в грудні йшла інтенсивна робота з підготовки саміту Україна-ЄС.

«До цього саміту ми завершили переговори за угодою Україна-ЄС, яка включає створення зони вільної торгівлі, але ми цю угоду не парафували, не підписали. У нас були дуже ясні й відверті обговорення між головою комісії та Президентом України стосовно політичної ситуації в Україні, юридичні питання й проблеми, ми висловили стурбованість із приводу недавніх подій, ми сподіваємося, що через деякий час, у майбутньому ми зможемо фіналізувати цю угоду з Україною», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС почали переговори про Угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, в 2007 році.

19 грудня на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

МЗС України очікує, що Угоду про асоціацію з ЄС буде парафовано у середині лютого.