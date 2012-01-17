ТОП-5 (день-вечір)

Переговори Бойка і Міллера знову пройшли у «конструктивному руслі»

Сьогодні, 17 січня, в Москві пройшла робоча зустріч міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКО з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міненерговугілля України, переговори української та російської сторін пройшли в конструктивному руслі. Сторони обговорили питання співпраці в газовій сфері.

Ю.БОЙКО й О.МІЛЛЕР домовилися продовжити переговори у сфері закупівель і транзиту російського газу до повної реалізації принципових домовленостей, досягнутих керівництвом двох країн.

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Білорусь перейнялась якістю українських сирів, які продаються в Росію

У Міністерстві сільського господарства та продовольства Білорусі заявили, що, як і Росія, відзначили погіршення якості українського сиру.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Мінсільгосппроду Білорусі.

Міністр сільського господарства та продовольства Білорусі Михайло РУСИЙ висловив стурбованість із приводу якості українських сирів. Водночас представник міністерства не уточнив - чи в нього є претензії конкретно до сиру українського походження, який поставляється в Білорусь, чи він просто переймається якістю продукції, що поставляється в сусідню країну, з якою Білорусь знаходиться в митному союзі.

«Підхід має бути один скрізь. Є стандарт, є якість. Є білоруський, український, російський, казахські сири, вони повинні відповідати споживчим якостям і нормативам, які розписані в техрегламенті», - зазначив білоруський міністр.

За словами М.РУСОГО, в технічних регламентах, які діють у рамках Єдиного економічного простору, чітко прописано допустимі норми змісту різних добавок у продуктах харчування.

«Ми ставимо жорстке питання, що не має бути замінників молочного жиру, так званої пальмової олії, ні в морозиві, ні в маргарині, ні в сирах, ніде. Мило має бути милом, а сир має бути сиром», - заявив міністр сільського господарства та продовольства Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня цього року головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія може піти на обмеження ввезення з України аграрної продукції.

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Для якісних українських продуктів харчування розробили спецмаркування

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів і Центральний союз споживчих товариств України (Укоопспілка) розробили спеціальне маркування для якісних українських продуктів харчування. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Держспоживінспекції Сергій ОРЄХОВ.

За його словами, продукти, маркіровані новою емблемою зі словами «З турботою про українське!», з`являться в продажу вже з 18 січня. С.ОРЄХОВ зазначив, що наявність емблеми на товарі буде гарантією того, що продукт якісний і вироблений з української сировини на українському підприємстві. Він підкреслив, що наклейка емблеми не здорожує продукцію і її нанесення - виключно добровільне бажання виробника.

За словами голови Укоопспілки Владислава ГОНЧАРЕНКА, підприємства Укоопспілки першими приєдналися до цієї ініціативи, й на сьогоднішній день уже 10 підприємств із 260, що входять до цієї організації, отримали право маркірувати свою продукцію новою емблемою. Він зазначив, що асортимент продукції, яка матиме нову емблему, наразі налічує 5 позицій, зокрема крупи, борошно, макаронні вироби, плодоовочеву консервацію й кондитерські вироби. В.ГОНЧАРЕНКО додав, що ця продукція буде доступна в першу чергу в роздрібній мережі Укоопспілки, яка розташована переважно в сільській місцевості. За його словами, це перший етап проекту, й надалі інші підприємства Укоопспілки приєднуватимуться до цієї ініціативи.

С.ОРЄХОВ зазначив, що до цієї ініціативи можуть приєднатися всі українські виробники й торгові мережі, але не кожен виробник зможе отримати право брендувати свої продукти цією емблемою. «Продукти повинні бути вироблені з української сировини й відповідати стандартам якості, що діють в Україні», - підкреслив він.

За словами ініціаторів акції, її головне завдання - надати можливість жителям України знати, де вироблено продукти харчування, які вони купують, й право вибору: купувати продукти українських виробників чи іноземні аналоги.

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Захист банківських депозитів посилять – законопроект

Кабінет Міністрів України пропонує посилити на законодавчому рівні захист банківських вкладів недержавних пенсійних фондів.

Це передбачено законопроектом №9687 від 12 січня 2012 року, який розміщено на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, уряд ініціює зміни до закону про банки і банківську діяльність. Зокрема, пропонується внести зміни до порядку задоволення вимог до банку в разі введення тимчасової адміністрації, початку процесу санації або ліквідації. Так, спочатку погашатимуться вимоги, що виникли внаслідок завдання збитків життю або здоров`ю громадян; вимоги із заробітної плати працівників банку; вимоги Фонду гарантування вкладів фізосіб; вимоги Пенсійного фонду за зобов`язаннями перед накопичувальним пенсійним фондом і вимоги недержавних пенсійних фондів.

Вимоги вкладників, сума депозитів яких перевищує суму, виплачену Фондом гарантування вкладів, та інші вимоги згідно із законодавством у цьому переліку задовольнятимуться після погашення попередніх вимог до банку.

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Зростання ВВП України у 2011 році склало 5,2%, уточнює прес-служба уряду

У 2011 році зростання ВВП України становило 5,2%, уточнюють у прес-службі уряди.

У прес-службі УНІАН відзначили, що на брифінгу в Хмельницькому прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ помилково назвав цифру зростання ВВП у 5,3%.

Нагадаємо, НБУ прогнозував зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2011 року на рівні 5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2011 рік був розрахований, виходячи зі зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляція – 8,9% (грудень до грудня попереднього року).

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