Анонс на 18 січня

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання планується брифінг міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка.

* Прес-конференція на тему: «Як забезпечити розвиток IТ індустрії в Україні». Організатор - Європейська Бізнес Асоціація. Учасники: Володимир Бек, ген.директор, Sigma Ukraine; голова Комітету ЄБА з інформаційних технологій; Едуард Рубін, засновник і директор Telesens International Ltd; Ігор Мендзебровський, ген.директор Itera Consulting Ukraine; Роман Хміль, ген.директор GlobalLogic Ukraine; Тарас Кицмей, ген.директор, SoftServe.

* Відбудеться підписання Договору про співробітництво та координування дій між Українським союзом промисловців і підприємців, Об`єднанням організацій роботодавців України та Державною податковою службою України. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова ДПСУ Олександр Клименко та ін. Обговорюватимуться питання своєчасного відшкодування ПДВ, якісного введення в дію закону про спрощену систему оподаткування і т.п. По завершенні відбудеться брифінг Анатолія Кінаха та Олександра Клименко.

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов і вплив змін погоди на майбутні повінь і урожай". Учасники: Микола Кульбіда, начальник Українського гідрометеорологічного центру МНС; Тетяна Адаменко, начальник відділу агрометеорології УГМЦ МНС; Вікторія Бойко, начальник відділу гідрологічних прогнозів УГМЦ МНС.

* Прес-конференція в режимі круглого столу на тему: «Перспективи газових переговорів України і Росії в 2012 році». Учасники: Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетики; Вадим Карасьов, політолог, Михайло Гончар, керівник енергетичних програм центру «Номос».

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Підсумки 2011 року на ринку нерухомості: позитивна стабільність та інвестиційна привабливість як основні характеристики». Провідні столичні агентства нерухомості «Благовіст» і Park Lane поділяться результатами роботи за 2011 р., основними подіями і тенденціями минулого року на ринку столичної нерухомості, своїм баченням перспектив і можливостей ринку на 2012 р. Будуть представлені аналітичні дані щодо кількості угод купівлі-продажу та оренди об`єктів нерухомого майна, проведених компаніями спільно з партнерами і обсягом капіталовкладень, інвестованих в нерухомість за результатами 2011 р. будуть виділені найбільш активні сегменти, типи, види та категорії об`єктів, найбільш значимі події та новини ринку нерухомості. Журналісти зможуть почути думку провідних учасників ринку щодо перспектив розвитку напрямку й очікуваного рівня його інвестиційної привабливості в 2012 р. Учасники: ген.директор АН «Благовіст» Ірина Луханіна і ген.директор АН Park Lane Галина Мельникова (вул. Хрещатик, 4). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* «Енергетичні дебати» на тему: «Скільки коштує українська ГТС: 4, 20 чи 100 млрд. доларів?». Учасники: старший аналітик ІК «Трійка Діалог Україна» Сергій Невмержицький і аналітик ІГ "Арт Капітал" Олег Іванець. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Відбудеться відкриття дводенної міжнародної конференції «Природний газ і енергетичне майбутнє України», організованої компанією IHS CERA. Під час конференції будуть представлені результати дослідження «Природний газ і енергетичне майбутнє України», який підготувала компанія IHS CER. Після офіційного відкриття конференції запланована прес-конференція міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Бойка і керівника IHS CERA Деніела Ергіна.

* Прес-конференція на тему: «Підсумки проведення державних закупівель Міністерством охорони здоров`я України в 2011 році та плани на 2012 рік». Учасники: Галина Калішенко, заступник міністра охорони здоров`я України; Сергій Платов, головний спеціаліст Управління громадського здоров`я та санітарно-епідемічного благополуччя населення Міністерства охорони здоров`я України; Борис Тодоров, директор Київського міського центру серця, головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «Хірургія серця і магістральних судин»; Володимир Жовтяк, голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі ЛЖВ.

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