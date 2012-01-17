Курс НБУ на 18.01.12

Офіційний курс НБУ на 18.01.12100 USD - 798.9800 (17 січня - 798.9800)100 EUR - 1021.8954 (17 січня - 1012.2278)10 RUR - 2.5329 (17 січня - 2.5019)Облікові курси банківських металів на 18.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132790.48 (17 січня-131312.36)961 XAG 10 Срібло-2429.70 (17 січня-2388.95)962XPT10Платина-121924.35(17 січня-118968.12)964XPD10Паладій-52173.39 (17 січня-51134.72)

Офіційний курс НБУ на 18.01.12 100 USD - 798.9800 (17 січня - 798.9800) 100 EUR - 1021.8954 (17 січня - 1012.2278) 10 RUR - 2.5329 (17 січня - 2.5019) Облікові курси банківських металів на 18.01.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-132790.48 (17 січня-131312.36) 961 XAG 10 Срібло-2429.70 (17 січня-2388.95) 962XPT10Платина-121924.35(17 січня-118968.12) 964XPD10Паладій-52173.39 (17 січня-51134.72)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter