ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Підсумки дня: Газові переговори завершаться після президентських виборів у Росії» пише: пройшов черговий раунд газових переговорів між Москвою і Києвом, який в черговий раз закінчився нічим. Опитані «Ділом" експерти впевнені, що ситуація залишиться незрозумілою до завершення президентських виборів у Росії...

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-gazovye-peregovory-zavershatsja-posle-prezidentskih-vyb-171981/

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Також «Діло» в публікації «Газпром» помітно знизив ціну газу для Європи, але відмовив Україні» пише: російський монополіст знизив ціну на газ для італійської Sinergie Italiane і ще 4 європейських компаній...

http://delo.ua/ukraine/gazprom-zametno-snizil-cenu-gaza-dlja-evropy-no-otkazal-ukrain-171968/

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«Діло» в публікації «Суд став на сторону організатора «Еліта-центр»: справу направили на дорозслідування» пише: Апеляційний суд столиці, незважаючи на протест прокуратури, визнав провину організатора афери "Еліта-центр" Олександра Волконського недоведеною і направив кримінальну справу на додаткове розслідування...

http://delo.ua/ukraine/sud-stal-na-storonu-organizatora-elity-centr-delo-napravili-n-171978/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «З новим спадом», в якому пише: українська промисловість вже відчула на собі уповільнення темпів зростання світової економіки - вперше з 2009 року промислові підприємства в грудні скоротили обсяг виробництва. Цей тренд, ймовірно, зачепить весь I квартал 2012 року, очікують експерти, що загрожує охолодженням темпів зростання ВВП до 2,5%. Під загрозою опиниться здатність уряду профінансувати витрати держбюджету, оскільки доходи скарбниці розраховані на основі більш високого зростання ВВП - на 3,9%...

http://www.kommersant.ua/doc/1853290

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «З усіх силовиків», в якому пише: міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що готує план об`єднання МВС з Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та низкою інших відомств. Він виступає за передачу МВС нових, не властивих йому функцій. Раніше схожі нововведення просував глава МНС Віктор Балога, проте документи, що опинились у розпорядженні видання, свідчать, що чиновники розходяться в баченні процесу реформування. У профільному парламентському комітеті схиляються до підтримки ініціатив Балоги, однак експерти зазначають, що під час прийняття рішення також буде мати значення близькість Захарченка до сім`ї президента...

http://www.kommersant.ua/doc/1852884

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Від технологій не відкрутитися» пише: нарощування власного видобутку газу в Україні, яке б допомогло знизити до мінімуму дорогі імпортні закупівлі або взагалі від них відмовитися, вимагає десятикратного збільшення щорічних інвестицій і розширення використання сучасних технологій...

http://state.eizvestia.com/full/ot-tehnologij-ne-otvertetsya

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Торговців штовхають у тінь», в якому пишуть: до прийняття Закону «Про внутрішню торгівлю», який має впорядкувати роботу однієї із найбільш ємних і багатих галузей економіки України, залишається трохи більше двох місяців. Мінекономрозвитку сповнений рішучості завершити роботу над документом, що триває в Україні вже більше 10 років, і, нарешті, зробити роботу галузі більш прозорою та впорядкованою. Представники бізнесу побоюються, що ефект може бути зворотнім...

http://markets.eizvestia.com/full/torgovcev-tolkayut-v-ten

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Газета «Сьогодні» у публікації «Міліції підвищать зарплату на 150 гривень, але люди все одно звільняються» пише: співробітники МВС не хочуть працювати за мізерні зарплати...

http://www.segodnya.ua/news/14329536.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Кияни в шоці: опалення в столиці подорожчало в три рази» пише: квитанції з підвищеними тарифами отримали ті мешканці, в чиїх будинках встановили теплові лічильники...

http://www.segodnya.ua/news/14329502.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Московські аеропорти можуть об`єднатися» пише: у аеропорту «Домодєдово» вже на початку лютого можуть з`явитися нові господарі. З ними держава готова вести переговори про об`єднання усіх трьох аеропортів Москви...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1478109/kamenschik_nachal_obratnyj_otschet

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Також «Ведомости» у публікації «Як можна покарати клієнта за відмову від туру» пишуть: туристична компанія не має права брати штрафи з клієнтів за відмову від турів, якщо не доведе свої втрати, наприклад, виставлену готелем неустойку...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1478106/shtraf_izza_granicy

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Видання «Известия» в публікації «Творцям «Булави» подякують і відпустять додому» пише: Незважаючи на успішне завершення випробувань нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети «Булава», уряд РФ вирішив звільнити Сергія Нікуліна, гендиректора ВАТ «Корпорація «Московський інститут теплотехніки»...

http://izvestia.ru/news/512174

(УНІАН)