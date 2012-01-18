У Білорусі впорядкували роботу магазинів duty free

Мінськ. У Республіці Білорусь введені нові умови роботи міжнародної мережі магазинів безмитної торгівлі duty free.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, відповідний указ № 38 «Про функціонування магазинів безмитної торгівлі» він підписав у вівторок, 17 січня.

У документі йдеться, що товари, поміщені під митну процедуру безмитної торгівлі, реалізуються в магазинах безмитної торгівлі, створених державною установою «Головне управління з обслуговування дипломатичного корпусу та офіційних делегацій «Дипсервіс» Управління справами Президента, або юридичною особою, засновником якого є ця держустанова.

Крім цього, такі товари також реалізуються в пунктах пропуску через державний кордон, що знаходяться в аеропортах країни. В даний час такий пункт пропуску розміщений в Національному аеропорту «Мінськ».

Юридичним особам відтепер надається право здійснювати діяльність як власників магазинів безмитної торгівлі після включення їх до відповідного реєстру, ведення якого покладається на Державний митний комітет Білорусі.

Для залучення вітчизняних виробників з метою нарощування поставок товарів власного виробництва в магазини безмитної торгівлі в указі передбачено звільнення обігу від реалізації цих товарів від сплати податку на додану вартість.

Однак при цьому, додатковою вимогою для юросіб, які здійснюють цю діяльність, встановлюється сплата до республіканського бюджету відрахувань від виручки у розмірі 10%.

Указом також встановлюється вимога до даних магазинів здійснювати жорсткий контроль за відпуском товарів, які тільки виїжджають з країни, а також не допустити повернення товару на внутрішній ринок республіки.

Для магазинів, які в даний час розташовані в усіх пунктах пропуску через державний кордон Білорусі, крім Національного аеропорту Мінська, де в даний час ведеться роздрібна торгівля не за системою duty free, юридичні особи мають право продовжувати цей вид діяльності за умови наявності дозволів на його здійснення, отриманих в установленому законодавством порядку.

Довідка УНІАН. 6 вересня 2011 на нараді з питання функціонування магазинів безмитної торгівлі президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО зажадав принципово визначитися, чи потрібні в країні магазини безмитної торгівлі. Він нагадав, що в 2005 році після масштабних перевірок Комітету держконтролю Білорусі в п`яти організаціях і 21 магазині безмитної торгівлі, а також дводенного цілодобового моніторингу реалізації алкогольних напоїв цими магазинами, було прийнято рішення про закриття більшості таких магазинів. Лише кілька з них продовжили функціонувати в Мінську для обслуговування дипкорпусу та в Національному аеропорту «Мінськ» для авіапасажирів.