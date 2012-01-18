ТОП-5 (ранок-день)

Янукович прийняв відставку міністра фінансів Ярошенка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прийняв заяву про відставку міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

За їх даними, керівник Мінфіну звернувся до В.ЯНУКОВИЧА з проханням звільнити його з посади за власним бажанням під час сьогоднішньої зустрічі.

«Порадившись із прем’єр-міністром, я попросив Президента звільнити мене з посади міністра фінансів за власним бажанням. Глава держави підтримав мою пропозицію. Я написав заяву за власним бажанням», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО після завершення зустрічі.

При цьому він зазначив, що залишається прихильником реформаторського курсу глави держави.

Ф.ЯРОШЕНКО зауважив, що за час своєї роботи на посаді керівника Мінфіну доклав багато зусиль для того, щоб міністерство «було кращим» і працювало на виконання всіх реформаторських кроків, ініційованих Президентом. «Ми сформували нормальний міцний колектив. Я дуже радий, що міністерство потужно виконує всі завдання. Але, безумовно, завжди є проблеми. Я хотів би побажати новому міністру фінансів поменше допускати помилок і більш ефективно працювати», - сказав він.

Ф.ЯРОШЕНКО наголосив, що після «відновлення форми» проситиме Президента довірити йому роботу на тій ділянці, на якій той вважатиме за доцільне.

Як поінформували в прес-службі, під час зустрічі урядовець також доповів главі держави про стан фінансової системи України, про показники, з якими країна завершила 2011 рік, та плани на 2012-й.

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Як повідомляв УНІАН, Ф.ЯРОШЕНКО обіймав посаду міністра фінансів з березня 2010 року.

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Азаров хоче формувати ціну на газ по-європейськи

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що Україна і Росія найближчим часом перейдуть на європейський рівень організації ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на міжнародній конференції «Природний газ і енергетичне майбутнє України», що проходить у Києві.

«Я сподіваюся, що найближчим часом ми все ж таки перейдемо на європейський рівень організації ціни», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: щодо купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; щодо об`ємів і умов транзиту природного газу територією України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м.

Зараз Україна намагається знизити ціну на газ.

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Cкорочення органів контролю бізнесу продовжиться. Азаров - за...

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне продовжити скорочення органів, які контролюють бізнес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Виявляється, незважаючи на рішучі кроки в сфері дерегуляції, досі 88 органів мають контрольні повноваження. Видають документи дозвільного характеру 37 органів... Видають і анулюють ліцензії 34 органи, а має право призупиняти господарську діяльність 21 орган. Це абсолютно неприпустима ситуація», - сказав М.АЗАРОВ, звертаючись до голови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайла БРОДСЬКОГО.

Прем`єр підкреслив, що ситуація в цій сфері не влаштовує як уряд, так і бізнес.

Крім того, М.АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністру, міністру економічного розвитку Андрію КЛЮЄВУ цього року «остаточно демонтувати» і ліквідувати всі недоліки для забезпечення економічних свобод бізнесу.

Нагадаємо, в кінці грудня м.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і призначив її головою Михайла БРОДСЬКОГО.

Крім того, в Україні планують затвердити критерії оцінки ступеня ризику від здійснення підприємницької діяльності. Відповідний проект постанови Кабінету міністрів завізував урядовий уповноважений з питань дерегуляції господарської діяльності Михайло БРОДСЬКИЙ.

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Азаров вимагає від Близнюка відміни необґрунтовано підвищених комтарифів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністру регіонального розвитку та ЖКГ Анатолію БЛИЗНЮКУ розібратися із необгрунтованим підвищенням комунальних тарифів у деяких регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення М.АЗАРОВ дав сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Окремі керівники місцевих органів влади, скористувавшись ліквідацією державного органу, який відповідає за ціни в країні, з 1 січня підвищили квартирну плату так, що в середньому в Україні вона зросла на 8,3%», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що це сталося тільки тому, що з боку МінЖКГ і «з вашого боку особисто, Анатолію Михайловичу БЛИЗНЮК», не було контролю і оперативного реагування з цього приводу.

М.АЗАРОВ наголосив, що на сьогоднішнє засідання уряду запрошені «так звані новатори», які підвищили квартплату. Глава уряду наголосив, що Кабмін розгляне причини підвищення тарифів, оскільки, за словами М.АЗАРОВА, в Україні не було піднято тарифи на газ, електроенергію, бензин, курс гривні залишається стабільним. «Чому ж під новорічні феєрверки «нащедрували» такі підвищення квартплати?», - наголосив М.АЗАРОВ.

Також прем’єр-міністр зазначив, що А.БЛИЗНЮК під час сьогоднішньої селекторної наради, яку він проводить у міністерстві, має з’ясувати ситуацію у кожному регіоні і оцінити дії місцевої влади.

«Вимога одна – ніяких підстав для підвищення тарифів немає. Тому всі необгрунтовані рішення повинні бути негайно скасовані, а до їхніх авторів застосовані заходи впливу», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, Верховна Рада України 11 січня ц. р. не підтримала законопроект «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення».

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"Газову" угоду з Баку підпишуть у Давосі. Про терміни та обсяги говорити складно...

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження про підписання угоди між Кабінетом міністрів і урядом Азербайджанської Республіки про співпрацю в організації постачань зрідженого природного газу на територію України з Азербайджану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир МАКУХА.

Він зазначив, що Кабмін уповноважив міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія БОЙКА підписати цю угоду під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Ця угода встановлює механізм подальшої роботи в цьому напрямку. Про будь-які обсяги і терміни поки складно говорити», - підкреслив В.МАКУХА.

Як повідомляв УНІАН, у рамках Давоського Всесвітнього економічного форуму, який пройде наприкінці січня цього року, планується підписання документів про створення українсько-азербайджанської компанії щодо постачань зрідженого газу з Азербайджану в Україну.

Довідка УНІАН. На початку 2011 року в Давосі Україна і Азербайджан підписали два двосторонні документи щодо співпраці в енергетичній сфері, зокрема, стосовно транспортування азербайджанської нафти нафтопроводом «Одеса – Броди» і постачань зрідженого газу з Азербайджану в Україну.

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УНІАН