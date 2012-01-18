ТОП-5 (день-вечір)

Міністром фінансів призначено Хорошковського - УКАЗ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив на посаду міністра фінансів Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Іншими указами Президент звільнив з посади керівника Мінфіну Федора ЯРОШЕНКА, а з посади голови Служби безпеки України – В.ХОРОШКОВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ прийняв заяву про відставку міністра фінансів Ф.ЯРОШЕНКА.

За даними прес-служби Президента, керівник Мінфіну звернувся до В.ЯНУКОВИЧА з проханням звільнити його з посади за власним бажанням під час сьогоднішньої зустрічі.

«Порадившись із прем’єр-міністром, я попросив Президента звільнити мене з посади міністра фінансів за власним бажанням. Глава держави підтримав мою пропозицію. Я написав заяву за власним бажанням», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО після завершення зустрічі.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ з березня 2010 року обіймав посаду голови СБУ. Кілька років тому він також обіймав посаду міністра економіки та з питань європейської інтеграції (2002-2004 рр.).

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Україна може збільшити обсяги закупівлі газу у разі зниження його ціни

Україна може збільшити обсяги закупівлі газу в 2012 році від заявлених раніше 27 млрд. кубометрів у разі зниження ціни газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сказав сьогодні на прес-конференції.

«Я думаю, що як тільки газ буде дешевшим, ми купуватимемо його більше. Але сьогодні у нас є намір купити стільки, скільки ми задекларували», - сказав Ю.Бойко.

При цьому він відзначив, що його вчорашня зустріч з главою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ продемонструвала бажання обох сторін знайти компроміс у питанні зниження ціни на газ.

«Вчорашня зустріч продемонструвала наявність бажання обох країн досягти компромісу. Це буде не так швидко, як, можливо, нам хочеться. Тому що ми були свідками, коли контракти підписувалися за одну ніч, - це контракт, підписаний колишнім урядом, - а потім два роки країна не може опам`ятатися після цього підписання. І такого в нашій практиці не буде. Все буде зважено», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір понизити закупівлю російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 млрд. кубометрів газу до 27 млрд. кубометрів.

17 січня, коментуючи переговори, що проходять у Москві, між міністром енергетики і вугільної промисловості Юрієм БОЙКО і главою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна не має наміру купувати весь об`єм російського газу, передбачений газовими угодами 2009 року.

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ДПСУ створила центральний офіс з обслуговування великих платників податків

Державна податкова служба України (ДПСУ) створила центральний офіс з обслуговування великих платників податків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, відповідний наказ (№ 45 від 17 січня 2012 року) підписав голова ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

«Використовуючи успішні світові практики роботи з великим бізнесом, ми робимо черговий крок до перетворення податкової на сервісну службу високої якості. Для користувачів загальнонаціонального офісу працюватиме принцип «all inclusive» - тут буде зібрано кращих фахівців, введено новітні сервісні послуги», - відзначив О.КЛИМЕНКО.

Таким чином, розпочатий перший етап переведення великого бізнесу на обслуговування в центральний офіс з обслуговування великих платників податків. Дослідження департаменту фінансів Міжнародного валютного фонду свідчить: такі кроки значно поліпшують процедури адміністрування податків і зборів для бюджетоутворюючих підприємств, зокрема ПДВ, повідомляються у ДПСУ.

Податківці відзначають, що зараз змінюються функції регіональних інспекцій з обслуговування великих платників. Водночас на період адаптації всі 11 територіальних відділень по роботі з великими платниками податків залишаться на місцях.

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Уряд змінив склад правління Пенсійного фонду

Кабінет міністрів змінив склад правління Пенсійного фонду (ПФ).

Згідно з урядовою постановою № 18 від 18 січня 2012 року, текст якого розміщено на офіційному сайті Кабміну, до складу правління введено: першого заступника міністра соціальної політики Василя НАДРАГУ, голову Всеукраїнської громадської організації «Ліга професіоналів» Василя ПОДДУБНОГО, народного депутата Валерія СУШКЕВИЧА.

Крім того, з складу правління ПФ виведено заступників голови правління ПФ Валентина КОРОНЕВСЬКОГО і Євгена МАКСИМЧУКА, а також представників Мінсоцполітики Віталія МУЩИНІНА.

Нагадаємо, склад правління Пенсійного фонду затверджено урядовою постановою № 660 від 28 липня 2010 року. До його складу входять 17 членів, зокрема голова правління ПФ Борис ЗАЙЧУК.

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ФДМУ оголосив конкурс з відбору оцінювача 25% "Дніпроенерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювача 25% держпакету акцій ПАТ "Дніпроенерго".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації".

Оцінка буде проведена з метою подальшого продажу 25% "Дніпроенерго" єдиному учасникові конкурсу з приватизації даного держпакету.

Нагадаємо, єдиний учасник конкурсу з продажу 25% держпакету акцій «Дніпроенерго» - DTEK Holdings Ltd запропонував за держпакет акцій 1 млрд. 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше за початкову ціну.

Як відзначив представник Фонду державного майна України в ході торгів, оскільки в торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства ухвалив рішення провести незалежну оцінку держпакету акцій, після чого запропонувати компанії-учасникові придбати даний пакет за ціною оцінки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 16 листопада 2011 року оголосив конкурс з продажу 25% державного пакету акцій ПАТ "Дніпроенерго". Початкова ціна держпакету акцій "Дніпроенерго" становила 1 млрд. 174 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

Енергохолдинг ДТЭК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

ДТЕК – перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату АХМЕТОВУ.

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