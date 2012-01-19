Анонс на 19 січня

* Відбудеться спільна прес-конференція керівників Міністерства фінансів України та Державної податкової служби на тему: "Практичне застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності".

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Прес-конференція на тему: «Безпека на шахтах: в чиїх руках життя - гірників, власників чи держави?». Учасники: Віктор Шайтан, перший заступник голови Держгірпромнагляду; Ігор Ященко, заст.директора Департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; Віктор Турманов, голова Профспілки робітників вугільної промисловості України.

* КЕРНЕЛ і АСТАРТА підпишуть кредитні угоди з СІТІ-БАНКОМ.

* Відбудеться засідання робочої групи Комітету з питань транспорту і зв`язку стосовно законодавчого забезпечення безпеки руху на транспортно-дорожньому комплексі України, де буде розглянуто підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері автомобільного транспорту.

* Круглий стіл на тему: "3 роки газовим контрактам: проблеми, рішення, перспективи". Питання: Перспективи перегляду газових контрактів із Росією; Диверсифікація поставок "блакитного" палива в Україну; Можливості заміщення імпортного газу в національному енергетичному балансі; Енергоефективність та енергозбереження: поточний стан справ; Місце України в новій конфігурації пан`європейського енергетичного ринку.

* Прес-конференція на тему: "Відвідування Чорнобиля: туристи платять гроші за радіацію?". Учасники: Елеонора Саркісова, ст.наук.співробітник ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМНУ; Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів; представники Держагентства України з управління зоною відчуження та ДП "Агентство "Чорнобиль Інтерінформ".

* Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко перебуватиме з офіційним візитом у Федеративній Республіці Бразилія. Мета візиту - розвиток двостороннього стратегічного партнерства між Україною та Бразилією. Особливу увагу в ході переговорів з бразильською стороною буде надано питанням активізації двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, енергетичній і космічній галузях.

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