Курс НБУ на 19.01.12

Офіційний курс НБУ на 19.01.12100 USD - 798.9800 (18 січня - 798.9800)100 EUR - 1025.1712 (18 січня - 1021.8954)10 RUR - 2.5330 (18 січня - 2.5329)Облікові курси банківських металів на 19.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132390.99 (18 січня-132790.48)961 XAG 10 Срібло-2408.92 (18 січня-2429.70)962XPT10Платина-120805.78(18 січня-121924.35)964XPD10Паладій-51853.80 (18 січня-52173.39)

Офіційний курс НБУ на 19.01.12 100 USD - 798.9800 (18 січня - 798.9800) 100 EUR - 1025.1712 (18 січня - 1021.8954) 10 RUR - 2.5330 (18 січня - 2.5329) Облікові курси банківських металів на 19.01.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-132390.99 (18 січня-132790.48) 961 XAG 10 Срібло-2408.92 (18 січня-2429.70) 962XPT10Платина-120805.78(18 січня-121924.35) 964XPD10Паладій-51853.80 (18 січня-52173.39)

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