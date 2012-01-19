Посольство США переїжджає. 18-20 січня буде обмежено надання послуг

Посольство Сполучених Штатів Америки 18-20 січня переїжджає зі своїх нинішніх приміщень у новий посольський комплекс по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4 (колишня Танкова).

Про це УНІАН повідомили у відділі преси, освіти і культури Посольства США.

Більша частина послуг для громадян упродовж 18-20 січня не надаватиметься, за винятком термінових послуг громадянам США. 20 січня надання послуг ще залишатиметься обмеженим, але у понеділок, 23 січня, посольство повністю запрацює вже на новому місці.

Посольство звільняє приміщення, які воно займало за адресами: вул. Юрія Коцюбинського, 10 (головна будівля), вул. Глибочицька, 4 (Артем бізнес-центр) та вул. Пимоненка, 6 (консульство). «Ми переїжджаємо до нової будівлі практично точно за двадцять років після відкриття нашого першого посольства у Києві 22 січня 1992 року»,- йдеться в повідомленні посольства.

Останнім повноцінним днем візових та інших консульських послуг у старому будинку консульства по вул. Пимоненка, 6 був вівторок, 17 січня. Через переїзд консульський відділ буде зачинений 18 і 19 січня для всіх звичайних послуг для американських громадян, і надаватиме лише обмежені послуги 20 січня.

В посольстві наголошують, що переїзд вплине і на візові послуги. Пошукувачі віз, яким вже призначені співбесіди, повинні уважно вивчати інструкції, які їм надсилатимуть, стосовно часу і місця, коли і куди потрібно з’явитися. Всі майбутні візові співбесіди відбуватимуться на новому місці по вул. Сікорського 4.

Друга черга переїзду відбудеться пізніше цього року, коли до своєї нової будівлі у складі комплексу Посольства США переїде представництво Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Наразі USAID продовжуватиме роботу у нинішньому приміщенні по вул. Нижній вал, 19.

Змінюються телефонні і факсові номери Посольства США. Новий головний телефонний номер тепер буде 044-521-5000, а факсовий номер – 044-521-5155. З 19 січня телефонний номер Відділу послуг для американських громадян змінюється на (+38) 044-521-5566, а номер для термінового зв’язку американських громадян у позаробочі години – на (+38) 044-521-5000. Для інших питань загальний телефонний номер консульського відділу буде 044-521-5460.