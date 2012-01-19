Туск вважає за непотрібне відновлювати розслідування причин Смоленської авіакатастрофи

Варшава.Глава польського уряду Дональд ТУСК вважає за непотрібне відновлювати роботу цивільної комісії із розслідування причин Смоленської авіакатастрофи, але завтра обговорить таку можливість з її представниками, аби прийняти остаточне рішення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського уряду.

"В остаточному звіті оцінка поведінки генерала (Анджея) Блазіка була однозначна та не була негативною. Після краківського дослідження надалі маємо певність, що в кабіні (пілотів) знаходилися люди, котрі не входили в екіпаж. З’явилися нові слова, які радше підтверджують тезу, що в кабіні знаходилися особи, які при нормальній процедурі не повинні там бути", - сказав Д.ТУСК, якого цитує прес-служба.

Прем`єр Польщі сказав, що оприлюднена 16 cічня розшифровка розмов у кабіні пілотів урядового Ту-154, котрий 10 квітня 2010 року розбився під Смоленськом, не ставить під сумнів головний висновок польських цивільних експертів, котрі досліджували причини катастрофи.

"У п`ятницю (20 січня – УНІАН) після обіду попрошу також їх (експертів комісії) про оцінку та рекомендації, чи є підстави для глави уряду відновити роботу комісії", - сказав Д.ТУСК.

Як повідомляв УНІАН, представники найбільшої опозиційної партії у Польщі "Право і справедливість" на початку цього тижня заявили про необхідність відновити розслідування причин Смоленської авіакатастрофи після того, як військова прокуратура представила розшифровки розмов у кабіні пілотів, підготовлені Краківським інститутом судових експертиз.

Експерти інституту, котрі розшифровували "чорну скриньку" Ту-154, не знайшли підтверджень, що в кабіні пілотів знаходився А.Блазік, якого російський МАК звинуватив у тиску на пілотів, аби вони посадили літак "за будь-яку ціну".

Довідка УНІАН. Наприкінці липня 2011 року польська урядова комісія у своєму остаточному звіті назвала головною причиною Смоленської катастрофи, внаслідок якої у 2010 році загинули 96 громадян Польщі, в тому числі Президент Лех Качинський, помилки пілотів, котрі в кінцевій фазі польоту користувалися радіо, а не барометричним висотоміром та намагалися відійти на "друге коло" в автоматичному режимі, що було неможливим у Смоленську через брак там системи ILS.

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