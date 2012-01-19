Янукович призначив Рокитського т.в.о. голови СБУ. Був першим заступником Хорошковського

Тимчасово виконувати обов`язки голови Служби безпеки України буде Володимир РОКИТСЬКИЙ.

Відповідний указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 19 січня розміщений на офіційному сайті глави держави.

В.Рокитський зараз обіймає посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Президент призначив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів, звільнивши його з посади голови СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коментарі про призначення екс-голови СБУ Хорошковського.

Довідка УНІАН. РОКИТСЬКИЙ Володимир Георгійович, народився 28.05.1956 (м.Кишинів, Молдова). генерал-лейтенант (08.2010);

04.2005-12.06, 07.2009-03.10 - начальник, УСБУ в Закарп. обл.

з 03.2010 р. - Служба безпеки України, 1-й заст. Голови - нач. Гол. упр. боротьби з корупцією та орг. злочинністю.