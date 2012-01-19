ТОП-5 (ранок-день)

Янукович призначив Рокитського т.в.о. голови СБУ

Тимчасово виконувати обов`язки голови Служби безпеки України буде Володимир РОКИТСЬКИЙ.

Відповідний указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 19 січня розміщений на офіційному сайті глави держави.

В.Рокитський зараз обіймає посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Президент призначив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів, звільнивши його з посади голови СБУ.

Довідка УНІАН. РОКИТСЬКИЙ Володимир Георгійович, народився 28.05.1956 (м.Кишинів, Молдова). генерал-лейтенант (08.2010);

04.2005-12.06, 07.2009-03.10 - начальник, УСБУ в Закарп. обл.

Із 03.2010 р. - Служба безпеки України, 1-й заст. Голови - нач. Гол. упр. боротьби з корупцією та орг. злочинністю.

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Кабмін пропонує затвердити порядок ведення держземкадастру

Кабінет міністрів України пропонує затвердити Порядок ведення Державного земельного кадастру (ДЗК).

Про це йдеться в проекті постанови уряду, розміщеному на сайті Державного агентства земельних ресурсів.

Документом визначається, що держземкадастр ведеться на електронних і паперових носіях. Ведення кадастру здійснює Держземагентство і його територіальні органи. Відомство також є утримувачем кадастру. Адміністратором ДЗК є ДП «Центр державного земельного кадастру».

Відомості до кадастру вносять державні кадастрові реєстратори, які входять до складу Держземагентства і його територіальних органів. Реєстратор має доступ до всіх відомостей ДЗК, самостійно приймає рішення про внесення відомостей до нього, надання таких відомостей, про відмову в здійсненні цих дій.

У проекті документа також визначаються повноваження державних кадастрових реєстраторів усіх рівнів.

Відомості ДЗК поділяються на основні відомості про геодезичну і картографічну основу кадастру, кадастрове зонування земель у межах території України, об`єкти держземкадастру.

Документами ДЗК є: індексні кадастрові карти (плани) України, АРК, областей, районів, сіл, селищ, міст; індексні кадастрові карти (плани) кадастрової зони, кадастрового кварталу; кадастрові карти (плани) Криму, областей, районів, сіл, міст, інші тематичні карти (плани); поземельні книги.

Проект постанови також визначає порядок доступу до інформації, що міститься в держземкадастрі.

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Долар на українському міжбанку продовжує дешевшати

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0470/8,0510, до 12:00 ціни впали - 8,0380/8,0430 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2552/0,2556, до 12:00 ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубель знизився і до 12:00 встановився на рівні 31,5050 (-0,0225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2856/1,2858, змінюючись у доволі вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3370/10,3455, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,3570/10,3695.

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Харківські чорнобильці створили нову всеукраїнську громадську організацію

У Харкові створено нову всеукраїнську чорнобильську громадську організацію «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член ініціативної групи, чорнобилець Володимир ПРОСКУРІН.

Він зауважив, що 16 січня нова чорнобильська організація відповідним чином була оформлена та офіційно зареєстрована.

За словами В.ПРОСКУРІНА, «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля», яке створене «для ефективно відстоювання інтересів ліквідаторів», буде альтернативною існуючому об’єднанню «Союз Чорнобиль України».

В.ПРОСКУРІН підкреслив, що на вчорашньому засіданні ради обласної організації «Союз Чорнобиль України» він публічно висловив недовіру президентові цієї організації Юрію АНДРЕЄВУ та склав з себе повноваження заступника голови харківської міської організації «Союз Чорнобиль України».

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У США знову розгорається "дефолтовий" скандал?

Палата представників конгресу США в середу відмовилася підвищувати стелю держборгу на $1,2 трлн, на чому наполягає президент Барак Обама, повідомляє Associated Press.

Підвищення межі держборгу необхідно для забезпечення функціонування уряду, а також для обслуговування державного боргу. Навіть одноденне зволікання виплат за держборгом фактично означає оголошення дефолту, що, e свою чергу, загрожує світовій економіці непередбачуваними наслідками.

Республіканці, які контролюють нижню палату конгресу, наполягають, що стелю держборгу продовжувати не можна, оскільки адміністрація Обами не здатна стримати зростання витрат держапарату.

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року, коли конгрес і Білий дім не могли домовитися про підйом стелі держборгу і виникла реальна загроза того, що США оголосять дефолт за своїми борговими зобов`язаннями, агентство Standard & Poor `s вперше знизило рейтинг США з ААА до АА+, що викликало паніку на фондових майданчиках.

Президент США вранці 2 серпня підписав прийнятий Конгресом закон про державний борг, що запобіг технічному дефолту, який міг би бути оголошений вже ввечері того ж дня.

Заради досягнення компромісу адміністрації США довелося відмовитися від своєї головної вимоги - ліквідації податкових пільг для найбагатших американців. Крім цього, республіканці домоглися скорочення держвитрат на загальну суму більш ніж 2,5 трлн. доларів. Проте Б.ОБАМА відстояв збереження обсягу видатків на соціальну сферу і зумів відсунути наступний термін підвищення стелі держборгу.

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УНІАН