Анонс на 20 січня

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Учасники: Валерій Саратов, голова Комісії; члени Комісії: Дмитро Григор`єв, Дмитро Іванович - член Комісії; Сергій Дунайло; Валерій Кальченко; Юрій Хіврич.

* Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України проведе «День відкритих дверей». У програмі: прес-конференція голови відділення Олександра Савицького, під час якої буде оприлюднена інформація про підсумки діяльності відділення за 2011 рік. Також передбачається екскурсія Київським обласним відділенням Антимонопольного комітету України та ознайомлення з його роботою.

* Під керівництвом голови КМДА Олександра Попова відбудеться робоча нарада з питань реконструкції об`єктів транспортної інфраструктури столиці. У рамках виїзної наради Олександр Попов огляне Парковий пішохідний міст через Дніпро (пішохідний міст на Труханів острів) після капітального ремонту, а також ознайомиться з ходом реконструкції моста Патона.

* Круглий стіл про перспективи експорту зерна та продуктів його переробки. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, президент Української зернової асоціації Володимир Клименко, гендиректор ТОВ СП «Нібулон» Олексій Вадатурський, керівники галузевих асоціацій, зернотрейдери, представники органів державної влади, експерти та ін.

* Відбудеться підсумкова прес-конференція прем`єр-міністра України Миколи Азарова на тему: «Підсумки роботи уряду в 2011 році».

* Прес-конференція на тему: «Ризики світової економіки в 2012 році і наслідки для економіки України?», присвячена виходу нового звіту Світового банку «Глобальні економічні перспективи на 2012 рік». Учасники: Ендрю Бернс, менеджер Світового банку з дослідження глобальної макроекономіки і провідний автор звіту; Конні Лаффіте, в. о. директора Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові; Руслан Піонтковський, старший економіст Світового банку.

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