ТОП-5 (день-вечір)

В Україні створять базу даних корупціонерів

Наступного тижня буде оприлюднено положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Відповідний наказ, яким затверджено положення, цього тижня був підписаний міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ та направлений на державну реєстрацію, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Реєстр являтиме собою електронну базу даних, яка міститиме відомості про осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Положенням буде визначено порядок формування, ведення, а також надання відомостей з нього.

До Реєстру вноситимуться відомості про осіб, яких було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Підставою для внесення до Реєстру відомостей про особу буде рішення суду, яке набрало законної сили, або наказ про накладання на особу дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Як повідомлялося, Президент України своїм Указом від 5 жовтня 2011 року № 964/2011 доручив Мін‘юсту сформувати Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Указ було видано з метою забезпечення виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

***

Янукович створив Держінспекцію з контролю за цінами та призначив її головою Кисельова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Державну інспекцію з контролю за цінами.

Відповідний указ глави держави від 19 січня розміщено на його офіційному сайті.

В.ЯНУКОВИЧ поклав на Держінспекцію функції з реалізації державної політики з контролю за цінами.

Глава держави доручив Кабінету міністрів України подати у місячний термін проект Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами.

Іншим Указом від 19 січня Президент призначив головою Державної інспекції України з контролю за цінами Олександра КИСЕЛЬОВА.

Крім того, першим заступником голови Держінспекції з контролю за цінами призначено Миколу ПОЄДИНКА.

***

Завтра РНБО на своєму засіданні розгляне питання поставок газу до України

Завтра на своєму засіданні Рада національної безпеки і оборони розгляне питання поставок газу до України.

Про це пише zn.ua з посиланням на інформовані джерела.

Зокрема, на засіданні буду розглянуті енергетичні питання. За інформацією видання, на засіданні РНБО планує затвердити документи, пов`язані з поставками газу до України, зокрема, можливо, газові директиви.

Очікується, що на завтрашньому засіданні буде велика закрита частина, на якій і розглядатимуться газові документи.

Як нагадує «Дзеркало тижня», в період президентства Віктора ЯНУКОВИЧА засідання РНБО проходять досить рідко. Крім того, засідання РНБО часто відміняються або переносяться.

Останнє засідання Ради нацбезпеки та оборони відбулося 8 квітня 2011 року. На ньому розглядалися питання підвищення безпеки українських атомних електростанцій.

Тим часом у прес-службі РНБО повідомили УНІАН, що під час завтрашнього засідання розглядатиметься питання енергетичної безпеки держави.

Засідання під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розпочнеться об 11.30. Після закінчення засідання, орієнтовно о 12.30, із заявою для преси виступить секретар РНБО України Раїса БОГАТИРЬОВА.

***

Хорошковський уже сьогодні роз’яснить, чого хоче президент від Мінфіну

Міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ уже сьогодні має намір роз’яснити підлеглим завдання, які ставить президент перед Мінфіном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив під час його представлення колективу Міністерства фінансів прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

“Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що вже сьогодні проведе консультації із заступниками міністра і керівниками департаментів та роз`яснить їм завдання, які ставить перед Мінфіном глава держави”, - йдеться у повідомленні.

"Перед призначенням я мав дуже серйозну розмову з Президентом України. Були поставлені завдання, які ми маємо виконувати для досягнення тих цілей, а вони дуже прозорі - це перш за все соціально-економічні завдання. І я думаю, що за рахунок того кадрового потенціалу, який є, з допомогою прем`єр-міністра ми виконаємо ці завдання", - цитує В.ХОРОШКОВСЬКОГО прес-служба уряду.

***

Українська делегація 24 січня відбуде до Вашингтона для переговорів із МВФ

Українська делегація 24 січня відбуде до Вашингтона для зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського уряду, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі зі спеціальним посланником Державного секретаря США з енергетичних питань у Євразії Річардом МОРНІНГСТАРОМ.

«Ми направляємо 24 числа до Вашингтона нашу представницьку делегацію для зустрічі з МВФ. Ми хочемо провести черговий раунд переговорів і сподіваємося на взаєморозуміння з керівництвом Фонду», - заявив М.АЗАРОВ.

Він також висловив надію, що американська сторона сприятиме Україні в питанні врегулювання проблемних питань на переговорах із МВФ.

Як повідомляв УНІАН, в результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей, Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співробітництва після завершення газових переговорів із Росією.

***

Читайте також:

ТОП-5 (ранок-день)

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Умови. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН