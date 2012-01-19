Курс НБУ на 20.01.12

Офіційний курс НБУ на 20.01.12100 USD США - 798.9800 (на 19 січня - 798.9800)100 EUR - 1031.5631 (на 19 січня - 1025.1712)10 RUR - 2.5382 (на 19 січня - 2.5330)Облікові курси банківських металів на 20.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132950.27 (на 19 січня-132390.99)961XAG10Срібло-2460.06 (на 19 січня-2408.92)962XPT10Платина-122803.23 (на 19 січня-120805.78)964XPD10Паладій-53571.61 (на 19 січня-51853.80)

Офіційний курс НБУ на 20.01.12 100 USD США - 798.9800 (на 19 січня - 798.9800) 100 EUR - 1031.5631 (на 19 січня - 1025.1712) 10 RUR - 2.5382 (на 19 січня - 2.5330) Облікові курси банківських металів на 20.01.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 132950.27 (на 19 січня - 132390.99) 961 XAG 10 Срібло - 2460.06 (на 19 січня - 2408.92) 962 XPT 10 Платина - 122803.23 (на 19 січня - 120805.78) 964 XPD 10 Паладій - 53571.61 (на 19 січня - 51853.80)

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