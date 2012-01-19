Курс НБУ на 20.01.12
20:08, 19 січня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 20.01.12100 USD США - 798.9800 (на 19 січня - 798.9800)100 EUR - 1031.5631 (на 19 січня - 1025.1712)10 RUR - 2.5382 (на 19 січня - 2.5330)Облікові курси банківських металів на 20.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132950.27 (на 19 січня-132390.99)961XAG10Срібло-2460.06 (на 19 січня-2408.92)962XPT10Платина-122803.23 (на 19 січня-120805.78)964XPD10Паладій-53571.61 (на 19 січня-51853.80)
Офіційний курс НБУ на 20.01.12
100 USD США - 798.9800 (на 19 січня - 798.9800)
100 EUR - 1031.5631 (на 19 січня - 1025.1712)
10 RUR - 2.5382 (на 19 січня - 2.5330)
Облікові курси банківських металів на 20.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 132950.27 (на 19 січня - 132390.99)
961 XAG 10 Срібло - 2460.06 (на 19 січня - 2408.92)
962 XPT 10 Платина - 122803.23 (на 19 січня - 120805.78)
964 XPD 10 Паладій - 53571.61 (на 19 січня - 51853.80)
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