У Рівному маршрутка зіткнулась з вантажівкою, загинули 9 осіб (поновлено)

На Рівненщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинуло 9 осіб, ще 8 травмовано.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 17.10 19 січня на 2-му км автодороги західного під’їзду до м. Рівне (між селами Велика Омеляна та Вересневе) сталося зіткнення мікроавтобуса Volkswagen, що перевозив 17 пасажирів, з вантажним автомобілем Renault.

Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 9 осіб (дві особи померли у лікарні) та 8 осіб (з них три дитини та троє підлітків) з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарень Рівного.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Рівненській області.

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Інформація від 19 січня

У Рівному під час зіткнення мікроавтобуса та вантажівки 7 осіб загинули, 11 постраждали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Сімох постраждалих з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарень м. Рівне.

За даними МНС, зіткнення мікроавтобуса „Volkswagen”, який перевозив 18 пасажирів, та вантажного автомобіля „Renault” сталося сьогодні о 17.12 на 2 км західного під’їзду до м. Рівне, поблизу с. Велика Омеляна Рівненського району.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучені працівники МНС, МВС та карети «швидкої допомоги». Всього 45 осіб та 15 одиниць техніки.

Особовим складом МНС проведено роботу з вилучення постраждалих та загиблих з пошкодженого мікроавтобуса.

На місці події працює оперативна група Управління МНС у Рівненської області.

За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, в цій маршрутці було 9 дітей.

За попередніми даними, маршрутка їхала з Тернопільської області до Рівного. На в`їзді до міста маршрутку занесло на слизькій дорозі і вона виїхала на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнулась з вантажівкою, що саме виїжджала з Рівного. Маршрутка була не рейсовою, а приватного підприємця.

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