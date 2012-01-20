Суд переніс засідання у справі Луценка на 24 січня

Печерський районний суд Києва на 24 січня переніс сьогоднішнє засідання у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА , оскільки його не доставили до суду.

Як повідомляє прес-служба партії «Народна самооборона», 24 січня засідання суду розпочнеться о 9.05.

У повідомленні зазначається, що в коридорі у приміщенні суду не було жодного свідка, яких викликають на допити. «Ймовірно, суд попередив свідків про можливість перенесення судового засідання», - припустили у прес-службі партії.

Суд у справі Луценка переніс своє засідання на 24 січня через недоставку підсудного.

Як передає кореспондент УНІАН, також у своєму рішенні суддя зазначив, що на сьогоднішнє засідання не з’явилися декілька захисників, однак суд не визнав це підставою для перенесення засідання.

Разом із тим, як зазначив суддя Сергій ВОВК у своїй ухвалі, оскільки до зали суду не доставили підсудного Ю.ЛУЦЕНКА, суд не бачить можливості для проведення призначеного на сьогодні засідання.

Один з адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ у коментарі журналістам сказав, що точно не знає, чому його підзахисного не доставили до суду. Однак адвокат припустив, що після того як учорашнє засідання суду тривало до пізнього вечора, і Ю.ЛУЦЕНКА «фактично катували», то, аби доставити його сьогодні на засідання на 8 ранку, його мали підняти о 4.30.

«З його «букетом» хвороб це навряд чи можна було зробити», – сказав О.БАГАНЕЦЬ.

Адвокат припустив, що Ю.ЛУЦЕНКА не привезли до суду, оскільки він почувається зле.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому у суді немає жодного свідка, захисник припустив, що суд свідомо не запросив їх на сьогоднішнє засідання. Адвокат зазначив, що суд не повідомляє захисників про те, скільки і які свідки будуть запрошені на чергове засідання і зазначив, що це є порушенням закону.

Як повідомляв УНІАН, учорашнє судове засідання у справі Ю.ЛУЦЕНКА тривало понад 14 годин. Суд встиг допитати 9 свідків.

Ю.ЛУЦЕНКУ було зле й йому чотири рази викликали швидку медичну допомогу. Частину засідання він лежав на лаві підсудних через сильний біль.

Учора адвокати просили суд перенести розгляд справи через погіршення стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.

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