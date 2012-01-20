ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Сьогодні Азарову доведеться відповісти за корупцію в Україні» пише: прем`єр-міністра напередодні підсумкової прес-конференції, яка призначена на 20 січня, в інтернеті засипали питаннями про корупцію, екологію, мінімальні зарплати і запитали, куди б він порадив емігрувати.

http://delo.ua/ukraine/segodnja-azarovu-pridetsja-otvetit-za-korrupciju-v-ukraine-172123/

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Також «Діло» в публікації «До триріччя газової угоди: хто ж винен?» пише: рівно три роки тому прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко підписала газову угоду з Росією, через яку зараз ціна на газ для України виявилася найвищою в Європі, а сама Тимошенко потрапила до в`язниці.

http://delo.ua/ukraine/k-trehletiju-gazovogo-dogovora-kto-zhe-vinovat-172057/

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«Діло» у публікації «Авіалінії Антонова» братимуть участь в тендері НАТО» пише: вітчизняний оператор важкого транспорту авіакомпанія «Авіалінії Антонова» візьме участь у тендері НАТО з транспортування на користь Альянсу і Євросоюзу.

http://delo.ua/business/avialinii-antonova-budut-uchastvovat-v-tendere-nato-172124/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Супутник запустять у село», в якому пише: за задумом Нацкомісїі, що здійснює держрегулювання у сфері зв`язку та інформатизації, новий оператор займеться наданням послуг зв`язку в сільській місцевості за супутниковою технологією спільно з компанією "Датагруп". Новий проект конкуруватиме з "Відкритим світом", який також прагне підключити до інтернету сільські школи, але потребує значно більших інвестицій для будівництва національної LTE-мережі.

http://www.kommersant.ua/doc/1854265

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Цінне відомство», в якому пише: Кабінет міністрів одержав нову інспекцію, завданням якої буде контроль зростання цін. Такий крок пояснюється тим, що напередодні виборів влада побоюються їх неконтрольованого підвищення, вважають експерти. Проте, як показує досвід роботи подібного органу, ліквідованого рік тому в рамках адміністративної реформи, штучно стримати зростання цін неможливо, а такі спроби лише приводять до погіршення бізнес-клімату.

http://www.kommersant.ua/doc/1854378

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Фірташ відмовився від імпорту» пише: компанія OstChem Дмитра Фірташа припинила купувати середньоазіатський газ услід за загальноукраїнським зниженням споживання газу. Експерти вважають, що тепер бізнесменові доведеться використовувати власні запаси газу або придумувати нову схему постачання російського енергоносія.

http://markets.eizvestia.com/full/firtash-otkazalsya-ot-importa

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Позичальників перерахують на пальцях», в якому пишуть: українські підприємства в 2012 р. не дуже охоче нарощуватимуть частку позикових коштів для розвитку свого бізнесу, запевняють у Нацбанку. Втім, і банкіри не роблять оптимістичних прогнозів щодо зростання кредитного портфеля, зважаючи на нестабільну фінансово-економічну ситуацію.

http://markets.eizvestia.com/full/zaemshhikov-pereschitayut-na-palcah

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Газета «Сьогодні» в публікації «Летимо до євростандартів: зима додала проблем авіаторам» пише: зима додала проблем авіаторам, і це відразу показав грудневий рейтинг непунктуальності авіаперевізників - затримок вильотів побільшало.

http://www.segodnya.ua/news/14330324.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Екскурсії до Чорнобиля подорожчають» пише: У зоні покажуть гігантських сомів і покинуту Прип’ять.

http://www.segodnya.ua/news/14330382.html

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Російські ЗМІ

Видання «Вести» в публікації «Уряд готовий до проблем в економіці» пише: уряд РФ негласно заморозив близько 200 млрд. крб. на рахунках федерального бюджету. Це страховка на випадок, якщо накотить друга хвиля кризи.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1480373/3_na_chernyj_den

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Також «Вести» в публікації «Котирування «Газпрому» злетіли на чутках про можливу відставку Міллера» пишуть: у четвер по ринку пройшла чутка, що голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, який очолював концерн з 2001 р., може піти у відставку. Хоча його контракт закінчується лише в 2016 році.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1480368/kotirovki_gazproma_vzleteli_na_sluhah_o_vozmozhnoj_otstavke

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Видання «Известия» в публікації «Платіжні системи розмножаться згідно з законом» пише: учасники ринку не знають, як виконати вимоги щодо розкриття тарифів.

http://izvestia.ru/news/512435

(УНІАН)