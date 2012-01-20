Янукович провів кадрові зміни в РНБО

Янукович вивів з складу РНБО Могильова і Хорошковського і ввів Захарченка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Анатолія МОГИЛЬОВА і Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, замість них ввів до складу РНБО міністра внутрішніх справ України Віталія ЗАХАРЧЕНКА.

Відповідний указ Президента розміщений на офіційному сайті глави держави.

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Янукович ввів до складу Ради нацбезпеки і оборони в.о. голови СБУ Рокитського

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ввів до складу Ради національної безпеки і оборони України першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління із боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України Володимира РОКИТСЬКОГО.

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Президент призначив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів, звільнивши його з посади голови СБУ.

19 січня В.Янукович підписав указ про призначення тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ В.РОКИТСЬКОГО.