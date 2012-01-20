ТОП-5 (ранок-день)

США виступають за створення тристороннього консорціуму з управління ГТС України

Спеціальний посланець з енергетичних питань в Євразії Держдепартаменту США Річард МОРНІНГСТАР виступає за створення тристороннього консорціуму з управління газотранспортною системою України за участю України, Росії і Європи, оскільки така структура дасть змогу забезпечити надійну, ефективну і прозору роботу ГТС.

Про це Р.МОРНІНГСТАР заявив під час міжнародної конференції «Природний газ і енергетичне майбутнє України», яка пройшла в Києві 18-19 січня, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

«Є сенс у тому, щоб українські, російські і європейські інвестори спільно зіграли роль у створенні надійної, ефективної і прозорої транзитної системи. Це мають овинні робити і Україна, і Росія, і Євросоюз», - сказав спецпосланець Держдепартаменту.

При цьому він додав, що українська ГТС створена ще за радянських часів і потребує значних коштів на модернізацію, що дозволить Україні і далі виступати важливим транзитером газу в Європу.

Р.МОРНІНГСТАР зазначив, що Україна є не тільки важливим транзитером російського газу, а й має значний потенціал в енергетиці, реалізація якого залежить від того, чи стане Україна більш енергетично незалежною.

Він висловив думку, що зараз настав переломний момент для України в здобутті енергетичної незалежності.

«За ті 18 років, протягом яких я періодично відвідую Україну, ще не було таких важливих часів в українській енергетиці, як зараз. Україна знаходиться на роздоріжжі, і зараз їй потрібно вирішити раз і назавжди, чи буде вона мати енергетичну незалежність», - сказав спеціальний посланець з енергетичних питань в Євразії Держдепартаменту США.

Він зазначив, що США підтримують майбутнє України в Європейській енергетичній співдружності. Р.МОРНІНГСТАР додав, що Україна має створити прозоріший економічний клімат в енергетиці, а також виконувати зобов`язання перед МВФ.

Нагадаємо, на міжнародній конференції «Природний газ і енергетичне майбутнє України» провідна енергоконсалтингова компанія IHS CERA дала оцінку газового ринку України. За висновками експертів, Україна має потенціал для повного забезпечення себе природним газом у разі послідовного впровадження енергетичної політики, спрямованої аправленої на залучення приватних інвестицій у нафтогазовий сектор і реалізації потенціалу власної ресурсної бази.

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Торги з продажу "Закарпаттяобленерго" не відбулися

Заплановане на сьогодні, 20 січня, засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго", під час якого мав бути визначений покупець даного пакету, не відбулося через відсутність кворуму.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

У ФДМУ також уточнили, що найближчим часом поінформують про нову дату засідання конкурсної комісії.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2011 року ФДМУ виставив на продаж 50% державних акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Початкова ціна держпакету акцій - 135 млн. грн. Конкурс з продажу 50% "Закарпаттяобленерго" мав відбутися 20 січня 2012 року. ФДМУ допустив обидві компанії, що подали заявки , - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (ЛЕО) і ТОВ «Енергетична Україна ТВ» до участі у конкурсі.

Довідка УНІАН. ПАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

Державі належать 75% акцій компанії, які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». 10,53% акцій компанії належали VS Energy International N.V. (Нідерланди).

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, контрольованої російським бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.

У грудні 2011 р. Антимонопольний комітет України дав дозвіл ПАТ «Житомиробленерго» на придбання більш як 50% у статутному капіталі «Енергетична Україна ТВ» (м. Київ). ПАТ «Житомиробленерго» входить до групи VS Energy, контрольованої російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.

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Мінрегіон має намір посилити відповідальність за недобудоване житло

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розробляє законопроект щодо посилення відповідальності забудовників перед інвесторами при порушенні термінів введення в експлуатацію житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор департаменту державних програм і розвитку житлового будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Олександр НЕПОМНЯЩИЙ.

«Міністерство готує законопроект, який би дозволив ще більше посилити відповідальність забудовників перед інвестором і посилити права інвесторів при будівництві житла», - сказав він.

О.НЕПОМНЯЩИЙ уточнив, що відомство має намір прописати в документі механізм, згідно з яким місцеві органи влади змогли б забирати собі довгобуди для їх добудови.

За даними міністерства, на сьогодні в Києві налічується близько 100 житлових об`єктів, будівництво яких припинене, з них 21 проблемний об`єкт, в якому порушено терміни введення житла в експлуатацію або існують інші проблеми.

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Суд переніс засідання у справі Луценка на 24 січня

Печерський районний суд Києва на 24 січня переніс сьогоднішнє засідання у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА , оскільки його не доставили до суду.

Як повідомляє прес-служба партії «Народна самооборона», 24 січня засідання суду розпочнеться о 9.05.

У повідомленні зазначається, що в коридорі у приміщенні суду не було жодного свідка, яких викликають на допити. «Ймовірно, суд попередив свідків про можливість перенесення судового засідання», - припустили у прес-службі партії.

Суд у справі Луценка переніс своє засідання на 24 січня через недоставку підсудного.

Як передає кореспондент УНІАН, також у своєму рішенні суддя зазначив, що на сьогоднішнє засідання не з’явилися декілька захисників, однак суд не визнав це підставою для перенесення засідання.

Разом із тим, як зазначив суддя Сергій ВОВК у своїй ухвалі, оскільки до зали суду не доставили підсудного Ю.ЛУЦЕНКА, суд не бачить можливості для проведення призначеного на сьогодні засідання.

Один з адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ у коментарі журналістам сказав, що точно не знає, чому його підзахисного не доставили до суду. Однак адвокат припустив, що після того як учорашнє засідання суду тривало до пізнього вечора, і Ю.ЛУЦЕНКА «фактично катували», то, аби доставити його сьогодні на засідання на 8 ранку, його мали підняти о 4.30.

«З його «букетом» хвороб це навряд чи можна було зробити», – сказав О.БАГАНЕЦЬ.

Адвокат припустив, що Ю.ЛУЦЕНКА не привезли до суду, оскільки він почувається зле.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому у суді немає жодного свідка, захисник припустив, що суд свідомо не запросив їх на сьогоднішнє засідання. Адвокат зазначив, що суд не повідомляє захисників про те, скільки і які свідки будуть запрошені на чергове засідання і зазначив, що це є порушенням закону.

Як повідомляв УНІАН, учорашнє судове засідання у справі Ю.ЛУЦЕНКА тривало понад 14 годин. Суд встиг допитати 9 свідків.

Ю.ЛУЦЕНКУ було зле й йому чотири рази викликали швидку медичну допомогу. Частину засідання він лежав на лаві підсудних через сильний біль.

Учора адвокати просили суд перенести розгляд справи через погіршення стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.

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«Авіастар» має намір до 2020 року виготовити 10 нових Ан-124 «Руслан» і десятки Іл-476 Москва. ЗАТ "АВІАСТАР-СП", один з найбільших виробників авіаційної техніки в Росії і країнах СНД, планує виготовити до 2020 року близько 10 нових літаків Ан-124 «Руслан» і десятки вантажних Іл-476.

Про це журналістам в Ульяновську повідомив віце-прем`єр-міністр РФ з питань ВПК Дмитро РОГОЗІН, передає РІА "Новини".

«Існує великий парк літаків «Руслан», які буде відремонтовано і модернізовано до 2020 року, а також збудовано до 10 нових літаків», - сказав Д.Рогозін під час відвідин сьогодні «АВІАСТАР-СП».

Крім того, він відзначив, що на цьому підприємстві також до 2020 року планується випустити декілька десятків вантажних Іл-476.

За словами Д.Рогозіна, таким чином, підприємство виходить на стабільне серійне виробництво літаків і постачання їх як для цивільної, так і для військової авіації. На його думку, це дозволить модернізувати виробництво підприємства і вийти на стабільне збільшення зарплат його працівників.

ЗАТ «АВІАСТАР-СП» випускає середньомагістральний літак Ту-204 різних модифікацій, а також виконує технічне обслуговування і ремонт лайнерів Ан-124 «Руслан».

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2011 року Сергій ІВАНОВ, який тоді обіймав посаду віце-прем`єра з ВПК (зараз призначений главою Адміністрації президента РФ) заявив газеті «Ведомости», що відновлення виробництва транспортних літаків Ан-124 «Руслан» відбудеться нескоро і замовникам доведеться чекати ще не один рік.

«Що стосується відновлення, то на сьогоднішній день поки нічого не готово. Ми від цих планів не відмовляємося, але говоримо, що це займе тривалий проміжок часу, оскільки спочатку повинні бути виконані декілька умов», - сказав С.Іванов. Одна з них - отримання твердого замовлення, як мінімум на 60 літаків. Саме такий портфель замовлень необхідно сформувати для окупності цього проекту, вважає він.

За словами С.Іванова, вартість кожної машини становить не менш як 300 млн. дол., що звужує коло потенційних покупців. «Поки немає такого замовлення, розгортати виробництво безглуздо», - впевнений він.

29 квітня 2011 р. посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО за підсумками робочої поїздки в Ульяновськ (РФ) заявив, що пакет замовлень на літак Ан-124 «Руслан» становить 56 одиниць.

16 серпня в ході авіасалону «МАКС-2011» заступник генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ заявив, що керівництво «Об`єднаної авіабудівної корпорації» Росії гальмує розвиток спільних проектів у сфері авіації – випуск пасажирського літака Ан-148 і транспортних Ан-124 і Ан-70.

Зокрема, він підкреслив, що технологічні можливості дозволяють відновити виробництво Ан-124 і налагодити виробництво Ан-70 в Ульяновську вже у 2014 році, проте керівництво російської «ОАК» наполягає на перенесенні старту виробництва на 2016 рік.

Також 16 серпня президент «ОАК» Росії Михайло ПОГОСЯН повідомив, що Міністерство оборони Росії має намір купити 10 літаків Ан-124 «Руслан».

Довідка УНІАН. Російсько-український транспортний літак "Руслан" - найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво припинили.

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