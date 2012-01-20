Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, присвяченій підсумкам роботи уряду в 2011 році.

«Ось він (Митний союз – УНІАН) зараз реально запрацював у складі трьох країн. Ми дуже детально відстежуємо, як він працює, дуже детально, володіємо практично всією інформацією: що працює на «плюс», що працює на «мінус». І ми не виключаємо можливості приєднання до Митного союзу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Україна запропонувала країнам-учасницям Митного союзу співпрацю за формулою «три плюс один».

«Той великий пакет договірних відносин ми дивимося і вибираємо, що для нас зараз є цілком прийнятним», - сказав М.АЗАРОВ.

Він висловив думку, що Україна може поступово приєднуватися до діючих договорів у рамках Митного союзу, які вигідні їй на певному етапі.

«Ми маємо виробити таку ось просту і зрозумілу договірну мову між нашими партнерами. Дивитимемося, як змінюватиметься ситуація», - зазначив М.АЗАРОВ.