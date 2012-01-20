Перше засідання ради Євразійської економічної комісії відбудеться 25 січня

Москва. 25 січня відбудеться перше засідання ради Євразійської економічної комісії – наднаціонального органу Єдиного економічного простору Росії, Білорусі і Казахстану.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це перший віце-прем`єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ повідомив на засіданні президії уряду Росії.

«З 1 січня поточного року діє Єдиний економічний простір Росії, Казахстану і Білорусі, і з 1 лютого розпочинає свою роботу у повному обсязі Євразійська економічна комісія. 25 січня відбудеться останнє засідання комісії Митного союзу і перше засідання ради Євразійської економічної комісії», - сказав І.ШУВАЛОВ.

За його словами, на першому засіданні комісії розглядатимуться як питання по суті, так і організаційні питання.

І.ШУВАЛОВ підкреслив, що протягом півроку Євразійська економічна комісія одержить всі функції від секретаріату комісії Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, Договір про Євразійську економічну комісію (ЄЕК) було підписано у Москві 18 листопада 2011 р.

Механізм ухвалення рішень в рамках ЄЕК виключає домінування якоїсь держави і передбачає два рівні – раду комісії і колегію комісії.

Євразійська економічна комісія стане єдиним постійно діючим регулюючим органом Митного союзу і Єдиного економічного простору. Комісію очолить міністр промисловості і торгівлі РФ Віктор ХРИСТЕНКО.

ЄЕК з 1 липня 2012 року змінить комісію Митного союзу.