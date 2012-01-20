Прес-конференція Азарова. Основні заяви

Азаров не виключає приєднання України до Митного союзу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, присвяченій підсумкам роботи уряду в 2011 році.

«Ось він (Митний союз – УНІАН) зараз реально запрацював у складі трьох країн. Ми дуже детально відстежуємо, як він працює, дуже детально, володіємо практично всією інформацією: що працює на «плюс», що працює на «мінус». І ми не виключаємо можливості приєднання до Митного союзу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Україна запропонувала країнам-учасницям Митного союзу співпрацю за формулою «три плюс один».

«Той великий пакет договірних відносин ми дивимося і вибираємо, що для нас зараз є цілком прийнятним», - сказав М.АЗАРОВ.

Він висловив думку, що Україна може поступово приєднуватися до діючих договорів у рамках Митного союзу, які вигідні їй на певному етапі.

«Ми маємо виробити таку ось просту і зрозумілу договірну мову між нашими партнерами. Дивитимемося, як змінюватиметься ситуація», - зазначив М.АЗАРОВ.

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Переговори з МВФ вестиме міністр фінансів Хорошковський - Азаров

Переговори з Міжнародним валютним фондом, які намічено продовжити 24 січня, вестиме новопризначений міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Поїде новий міністр фінансів на ці переговори. Отже я налаштований на те, щоб рухатися позитивно у цьому напрямі», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що в МВФ, з урахуванням досвіду Греції, виникло розуміння того, що за рахунок скорочення дефіциту бюджету фінансові проблеми повністю не розв`язуються, і при цьому під загрозу потрапляють економічний розвиток і купівельна спроможність громадян.

«Виникло розуміння (у МВФ – УНІАН), яке нам давно зрозуміло, що все це повинно бути дуже збалансовано», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що Україна в 2012 році може обійтися без кредиту МВФ, проте хотіла б його одержати, оскільки це «найдешевші гроші».

Як повідомляв УНІАН, українська делегація 24 січня відбуде до Вашингтона для зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, у результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

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Виняткове право призупиняти господарську діяльність підприємств має бути надане суду

Виняткове право призупиняти господарську діяльність підприємств має бути надане суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час підсумкової прес-конференції у п`ятницю.

«21 державний орган має право призупиняти господарську діяльність підприємства. Хіба це нормально? – наголосив М.АЗАРОВ. - Ми зараз працюємо над тим, щоб лише суд - одна єдина інстанція - мав право це зробити».

При цьому він відзначив, що можливо, у разі, коли йтиметься про здоров`я і безпеку людей, «може бути збережено якийсь діючий порядок» у призупиненні госпдіяльності підприємства.

Прем`єр також висловив незадоволеність тим, що 88 державних органів мають право видавати розпорядження, вказівки тощо суб`єктам господарської діяльності. Незважаючи на проведене скорочення, кількість таких органів М.АЗАРОВ назвав значною.

Серед іншого прем`єр відзначив, що уряд має намір посилити контроль над якістю продуктів харчування, але скорочення кількості працівників санепідемстанцій, яких на сьогодні налічується 65 тис. чоловік, на погіршення цього процесу не вплине.

Прем`єр відзначив, що велика кількість людей, які здійснюють контроль, не може свідчити про якісну роботу.

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Уряд має намір відновити повітряне сполучення між обласними центрами

Уряд має намір відновити повітряне сполучення між обласними центрами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час підсумкової прес-конференції у п`ятницю.

«У кожному обласному центрі буде аеропорт. Відразу після того, як буде закінчено будівництво чотирьох суперсучасних аеропортів, уряд без зволікання розпочне відновлення повітряного сполучення між обласними центрами», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в цьому процесі, безперечно, братиметься до уваги обсяг пасажиропотоку.

Серед іншого прем`єр зазначив, що уряд вважає за необхідне відновлення діяльності санавіації.

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Затримки з підписанням угоди про ЗВТ із Євросоюзом не було - Азаров

Затримки з підписанням Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час підсумкової прес-конференції.

«Мені часто доводиться спростовувати різні міфи. Міф перший: відбулася затримка з підписанням договору про вільну торгівлю між Україною і Європейським Союзом. Вона не відбулася жодного дня», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що робота з доопрацювання угоди триває.

«До моменту осіннього саміту Україна-ЄС текст самої угоди не був технічно готовий. Так, ми говорили, що принципово всі основні речі узгоджені. Проте цей величезний за обсягом документ не був ще готовий до його парафування і підписання, тому жодної затримки не відбулося і не відбувається», - наголосив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори за Угодою про асоціацію, що включатиме зону вільної торгівлі, в 2007 році.

19 жовтня 2011 року перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ і комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де ГУХТ завершили переговори щодо Зоні вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

За словами А.КЛЮЄВА, це відкрило шлях до завершення переговорів з підготовки і підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

19 грудня 2011 року на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію. Проте парафування угоди не відбулося.

Пізніше А.КЛЮЄВ повідомив, що 22 грудня в Брюсселі була завершена технічна звірка тексту проекту Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом в частині створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі.

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Україна і Росія наближаються до завершального етапу переговорів - Азаров

Україна і Росія наближаються до завершального етапу газових переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на підсумковій прес-конференції.

«Зараз, нарешті, ми наближаємося до фінішу або, так би мовити, до завершального етапу цих переговорів. Мені дуже хотілося б, щоб вони пройшли якнайшвидше. Дуже хотілося б, адже я знаю реальну ситуацію», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що Україна вважає єдино можливим шляхом створення тристороннього консорціуму з управління ГТС.

«Створення тристороннього газотранспортного консорціуму, який би зняв з країни частину того величезного навантаження з підтримки цієї системи, є єдино можливим», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що в процесі переговорів Україна не йде на односторонні поступки. «Тому так важко і йдуть ці переговори, адже ні Президент, ні уряд не поступаються національними інтересами. Ні про які поступки односторонні взагалі не йдеться. Ось тому так важко йдуть переговори», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр позитивно відгукнувся про заяву міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА стосовно того, що РФ у процесі переговорів враховуватиме інтереси України.

«Добре, що пан ЛАВРОВ зробив таку заяву. Дуже важливо зараз, щоб за цією заявою відбулися конкретні дії», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що Україна і Росія мають врахувати інтереси один одного при вирішенні газового питання.

«Якщо ми хочемо бути близькими партнерами, то ми маємо врахувати інтереси один одного. Хочу Вас запевнити, що в політичному плані, не вдаючись у комерційні подробиці, Росія готова повною мірою врахувати інтереси України, враховуючи інтереси Росії нашими українськими друзями», - зазначив С.ЛАВРОВ.

Відповідаючи на запитання, чому Росія відмовляється від створення тристороннього газового консорціуму, про що повідомляли ЗМІ, С.ЛАВРОВ сказав: «Я не думаю, що Ви правильно описали ситуацію з позицією Росії щодо майбутнього ГТС України».

«Ці питання обговорюються серйозно», - додав він.

При цьому С.ЛАВРОВ зазначив, що не займається газовими питаннями.

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Азаров запевняє, що особисто відповідає на запитання українців на своїй сторінці в Facebook

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що особисто відповідає на запитання українців на своїй сторінці у Facebook.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, присвяченій підсумкам роботи уряду в 2011 році.

«Всі байки про те, що я сам особисто не читаю, за мене хтось пише, щось відповідає, - цілком не відповідає дійсності», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, незважаючи на дуже напружений робочий графік, він знаходить можливість особисто поспілкуватися з відвідувачами його сторінки. А.АЗАРОВ назвав надзвичайно корисним таке спілкування в плані отримання важливої інформації.

Прем`єр також заявив, що вважає за доцільне, щоб кожен міністр запозичував його досвід прямого й безпосереднього спілкування з громадянами України.

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Азаров вважає, що до розгляду законопроекту про вищу освіту слід підходити обережно

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що до розгляду законопроекту про вищу освіту слід підходити обережно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, присвяченій підсумкам роботи уряду в 2011 році.

«Я абсолютно не хочу говорити так, що розгляд буде формальним, він зведеться до того, що хтось щось схвалить. Не наламати дров – це дуже важливо. Ми за ці півтора року прийняли дуже багато рішень, нас часто звинувачували в тому, що ми не радимося з людьми. Це не зовсім так. Але, на жаль, недолік великий у нас – це відсутність все-таки комунікації», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що виступає за автономію університетів, але при цьому вважає, що самі університети мають нести відповідальність за свою роботу.

У той же час, прем`єр-міністр підкреслив, що вищі навчальні заклади не готують у достатній кількості тих фахівців, в яких на сьогодні мають потребу підприємства. Через це в країні спостерігаються диспропорції в кількостях фахівців.

На думку глави уряду, закон про вищу освіту має регулювати кількість фахівців різних профілів, яких готують вузи.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що найближчим часом проведе нараду з представниками вищих навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, початковий варіант законопроекту "Про вищу освіту", розроблений при безпосередній участі міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, був обнародуваний МОН у листопаді 2010 року.

Запропоновані норми закону викликали масові акції протесту студентів і критику академічної співдружності.

У Верховній Раді зареєстровані альтернативні урядовому (№ 9655) документи: проект № 9655-1 запропонований народними депутатами від опозиції, а також проект № 9655-2, автором якого є представник Президента у ВР Юрій МІРОШНИЧЕНКО.