ТОП-5 (день-вечір)

Україна і Росія наближаються до завершального етапу переговорів - Азаров

Україна і Росія наближаються до завершального етапу газових переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на підсумковій прес-конференції.

«Зараз, нарешті, ми наближаємося до фінішу або, так би мовити, до завершального етапу цих переговорів. Мені дуже хотілося б, щоб вони пройшли якнайшвидше. Дуже хотілося б, адже я знаю реальну ситуацію», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що Україна вважає єдино можливим шляхом створення тристороннього консорціуму з управління ГТС.

«Створення тристороннього газотранспортного консорціуму, який би зняв з країни частину того величезного навантаження з підтримки цієї системи, є єдино можливим», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що в процесі переговорів Україна не йде на односторонні поступки. «Тому так важко і йдуть ці переговори, адже ні Президент, ні уряд не поступаються національними інтересами. Ні про які поступки односторонні взагалі не йдеться. Ось тому так важко йдуть переговори», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр позитивно відгукнувся про заяву міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА стосовно того, що РФ у процесі переговорів враховуватиме інтереси України.

«Добре, що пан ЛАВРОВ зробив таку заяву. Дуже важливо зараз, щоб за цією заявою відбулися конкретні дії», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що Україна і Росія мають врахувати інтереси один одного при вирішенні газового питання.

«Якщо ми хочемо бути близькими партнерами, то ми маємо врахувати інтереси один одного. Хочу Вас запевнити, що в політичному плані, не вдаючись у комерційні подробиці, Росія готова повною мірою врахувати інтереси України, враховуючи інтереси Росії нашими українськими друзями», - зазначив С.ЛАВРОВ.

Відповідаючи на запитання, чому Росія відмовляється від створення тристороннього газового консорціуму, про що повідомляли ЗМІ, С.ЛАВРОВ сказав: «Я не думаю, що Ви правильно описали ситуацію з позицією Росії щодо майбутнього ГТС України».

«Ці питання обговорюються серйозно», - додав він.

При цьому С.ЛАВРОВ зазначив, що не займається газовими питаннями.

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Переговори з МВФ вестиме міністр фінансів Хорошковський

Переговори з Міжнародним валютним фондом, які намічено продовжити 24 січня, вестиме новопризначений міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Поїде новий міністр фінансів на ці переговори. Отже я налаштований на те, щоб рухатися позитивно у цьому напрямі», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що в МВФ, з урахуванням досвіду Греції, виникло розуміння того, що за рахунок скорочення дефіциту бюджету фінансові проблеми повністю не розв`язуються, і при цьому під загрозу потрапляють економічний розвиток і купівельна спроможність громадян.

«Виникло розуміння (у МВФ – УНІАН), яке нам давно зрозуміло, що все це повинно бути дуже збалансовано», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що Україна в 2012 році може обійтися без кредиту МВФ, проте хотіла б його одержати, оскільки це «найдешевші гроші».

Як повідомляв УНІАН, українська делегація 24 січня відбуде до Вашингтона для зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, у результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

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Президент погрожує персональною відповідальністю у газовому питанні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на персональній відповідальності високопосадовців, зокрема членів Ради національної безпеки та оборони, за ефективну та консолідовану роботу з вирішення газового питання.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив сьогодні на засіданні РНБО.

«Я хотів би, шановні колеги, попередити і попросити про персональну відповідальність за ефективність наших спільних дій в тій роботі на кожній ділянці, по якій ми намітимо сьогодні наші спільні дії», - сказав Президент.

За його словами, проблема газопостачання та ціни на газ перетворилася на «гальмо соціально-економічного розвитку нашої держави». «Нам треба дати оптимальну адекватну відповідь на це питання», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент нагадав, що Україна вже третій рік поспіль шукає вихід із ситуації, “в яку її загнали газові угоди 2009 року”, однак досі різні пропоновані шляхи вирішення цього питання не дали остаточної відповіді на нього.

«На сьогоднішній день надмірні переплати за газ вилучають не лише кошти на розвиток нашої країни та соціальних програм. Вони залізли в кишені практично кожного громадянина нашої держави», - сказав він, нагадавши, що без урахування «харківської знижки» Україна сплачує за газ найбільшу ціну в Європі, а може й у світі.

За словами В.ЯНУКОВИЧА Україна має прийняти ефективне й адекватне рішення щодо непомірно високої ціни на газ, яку наша держава отримала внаслідок газових угод 2009 року. «Це питання має дуже велику вагу в житті нашої країни, в її економіці і в розвитку нашої держави»,- сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що такі газові угоди є для України «величезним тягарем» - у тому числі з огляду на те, що вони укладалися терміном на 10 років. “Відтак зараз ми маємо докласти всіх зусиль, щоб розв’язати цю проблему”, - сказав він.

«В умовах економічної кризи, яка зараз є в світі, - і вона ніяк не може оминути Україну, - ця угода є додатковим негативним важелем впливу на життя нашої країни. Без перебільшення скажу - кожної людини», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

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Богатирьова: на сьогодні в Україні «виникла реальна загроза національній безпеці»

Рада національної безпеки і оборони України вирішила опрацювати додаткові заходи для забезпечення енергетичної незалежності країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА за результатами засідання РНБО, яке відбулось сьогодні у Києві.

За її словами, темою сьогоднішнього засідання стало подолання кризової ситуації, пов’язаної із газовим контрактом 2009 року з Російською Федерацією.

Р.БОГАТИРЬОВА заявила, що у зв’язку з умовами цього контракту на сьогодні в Україні «виникла реальна загроза національній безпеці».

Як сказала секретар РНБО, угода загнала економіку України у складні умови. За її словами, непомірно високі тарифи на постачання газу порівняно з іншими країнами знижують конкурентоспроможність України.

На підтвердження Р.БОГАТИРЬОВА зауважила, що щорічно Україна сплачує Росії за газ 96 млрд. грн., і збитки держави становлять до 5 млрд. доларів на рік.

У зв’язку з цим вона заявила, що уряд України продовжує наполегливі переговори для підписання нового справедливого газового контракту.

При цьому вона додала, що ці переговори можуть довго тривати.

Як заявила Р.БОГАТИРЬОВА, усвідомлюючи це, РНБО вирішила опрацювати низку додаткових заходів для забезпечення енергетичної незалежності України.

Зокрема, за її словами, вирішено здійснити комплекс заходів у сфері диверсифікації постачання природного газу, зокрема, налагодити стратегічні відносини з провідними країнами – постачальниками газу в регіоні.

Також вирішено збільшити видобуток газу на території України, при цьому усі ці обсяги будуть направлені на потреби населення і комунальних підприємств.

Також, сказала секретар РНБО, було вирішено розпочати масштабне запровадження енергозберігаючих проектів і використання альтернативних джерел.

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СБУ завершила розслідування ще однієї справи Тимошенко

Слідчий відділ Управління Служби безпеки України у Харківській області завершив розслідування кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у запровадженні корпорацією "Єдині енергетичні системи України" фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, йдеться про справу за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службового підроблення та в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку.

"За цими епізодами розпочато ознайомлення обвинуваченої та захисників з матеріалами кримінальної справи", - уточнили в прес-центрі.

У зазначеній кримінальній справі органами прокуратури заявлено цивільний позов з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Таким чином, Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Щодо вчинення інших злочинів, а саме організації ухилення від сплати понад 10 млн.грн. податків та замаху на розтрату чужого майна – коштів державного бюджету у сумі 405, 5 млн. доларів США, розслідування триває.

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