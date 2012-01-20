Курс НБУ на 23.01.12

Офіційний курс НБУ на 23.01.12100 USD США - 798.9800 (на 20 січня - 798.9800)100 EUR - 1030.8440 (на 20 січня - 1031.5631)10 RUR - 2.5536 (на 20 січня - 2.5382)Облікові курси банківських металів на 23.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-131512.11 (на 20 січня-132950.27)961XAG10Срібло-2425.70 (на 20 січня-2460.06)962XPT10Платина-120406.29 (на 20 січня-122803.23)964XPD10Паладій-53371.86 (на 20 січня-53571.61)

Офіційний курс НБУ на 23.01.12 100 USD США - 798.9800 (на 20 січня - 798.9800) 100 EUR - 1030.8440 (на 20 січня - 1031.5631) 10 RUR - 2.5536 (на 20 січня - 2.5382) Облікові курси банківських металів на 23.01.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 131512.11 (на 20 січня - 132950.27) 961 XAG 10 Срібло - 2425.70 (на 20 січня - 2460.06) 962 XPT 10 Платина - 120406.29 (на 20 січня - 122803.23) 964 XPD 10 Паладій - 53371.86 (на 20 січня - 53571.61)

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