Середня тривалість життя у Росії перевищила 70 років - Путін

Москва. Середня тривалість життя у Росії перевищила 70 років, однак демографічна проблема залишається однією з найгостріших в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на засіданні президії російського уряду.

«Тривалість життя за минулий, 2011 рік, збільшилася на 1,5 року і становить у середньому в Російській Федерації 70,3 року. Це вже показники, абсолютно порівняльні з європейськими показниками», - сказав В.ПУТІН.

Він повідомив, що минулого року народжуваність становила понад 1,7 млн. осіб, смертність знизилася на 5,6%, що є кращим показником у Росії за останні 19 років. У цілому спад населення також скоротився в 1,8 разу, додав він.

Також, за словами В.ПУТІНА, знизилася і дитяча смертність. З урахуванням міграційного приросту чисельність населення у Росії зросла на 160 тис. осіб і становить більш як 143 млн. осіб.

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