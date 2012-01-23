Янукович стверджує, що Україна та ЄС цього року підпишуть угоду про асоціацію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна і Європейський Союз цього року підпишуть угоду про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності та Свободи України у Національному палаці «Україна» в Києві.

«Цього року ми укладемо угоду про вільну торгівлю й угоду про асоціацію з ЄС», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами, Україна продовжить роботу із запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.

Президент України додав, що Україна й надалі продовжуватиме політику національного прагматизму у відносинах зі своїми стратегічними партнерами: Росією, США, Китаєм.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС 2007 року почали переговори за Угодою про асоціацію, що включатиме зону вільної торгівлі. 19 жовтня 2011 року представники України та ЄС завершили переговори щодо створення ЗВТ.

19 грудня 2011 року на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію. Проте парафування угоди не відбулося. Передбачається, що угода буде парафована у лютому цього року.

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