Опозиційні партії уклали Угоду про спільні дії

Політичні партії, що входять до складу Комітету опору диктатурі, а також партія «УДАР», яку очолює Віталій КЛИЧКО, уклали Угоду про спільні дії Об’єднаної опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН,про це було оголошено у неділю на мітингу прихильників опозиційних партій, присвяченому Дню Соборності та Свободи України на Софійській площі у Києві.

«У День Соборності України проголошуємо: повноцінна реалізація політичних та соціальних прав громадян України неможлива без усунення правлячого режиму ЯНУКОВИЧА. Вибори до Верховної Ради України у жовтні 2012 року дають нам реальну можливість зробити це конституційним шляхом. Задля повалення антинародного режиму та відновлення справжнього народовладдя уповноважені представники політичних партій, що входять до Комітету опору диктатурі, пріоритетним завданням на 2012 рік визначають утворення більшості у Верховній Раді України, яка буде спроможна зупинити узурпацію влади, забезпечити захист прав та свобод громадян», - зазначається в угоді.

Також підписанти документу задекларували відновити курс держави на європейську інтеграцію України, наблизити життя українців до європейських політичних і соціальних стандартів.

В угоді наголошується, що опозиційні партії мають намір виступати як об’єднана опозиція і спільно діяти на загальнонаціональному та місцевому рівнях, узгоджувати спільні політичні принципи та підходи на парламентських виборах 2012 року.

Крім того, опозиційні партії домовились діяти з метою запобігти фальсифікаціям та спотворенням результатів виборів до Верховної Ради.

Угодою також передбачається координація дій членів окружних та дільничних виборчих комісій, спостерігачів та забезпечення їхньої ефективної роботи. Згідно з документом, базовими вимогами для кандидатів у народні депутати від опозиції повинні бути патріотизм, порядність, принциповість, фаховість, громадський авторитет, бездоганна репутація та інші.

Окрім цього, представники об’єднаної опозиції України домовилися про формування єдиного списку кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах. Згідно з угодою, опозиційні сили формують єдиний список на мажоритарних округах за принципом «один округ – один кандидат від об’єднаної опозиції».

Лідери політичних партій-учасниць угоди також відмовляються від публічної взаємної критики та декларуть принцип взаємоповаги і взаємного непоборювання між усіма опозиційними політичними силами.