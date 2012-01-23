ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Опозиційні партії об`єдналися в день Соборності України» пише: найбільші опозиційні партії України оголосили про підписання угоди про об`єднання. Текст заяви було зачитано на Софійській площі в Києві по закінченні мітингу, присвяченого Дню Соборності України.

http://delo.ua/ukraine/oppozicionnye-partii-obedinilis-v-den-sobornosti-ukrainy-172223/

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Також «Діло» у публікації «Мати глави НБУ розповіла, на які кошти створювався банк сина Януковича» пише: Валентина Арбузова, голова правління Всеукраїнського банку розвитку, власником якого є старший син президента України Олександр Янукович, заявила, що період створення і становлення банку припав на час "оранжевої" влади.

http://delo.ua/finance/mat-glavy-nbu-rasskazala-na-kakie-sredstva-sozdavalsja-bank-syn-172096/

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«Діло» у публікації «Яким буде курс гривні у 2012 році - новий прогноз від Азарова» пише: уряд чекає середній курс гривні в 2012 році на рівні 8,1 гривні за долар. Нагадаємо, місяцем раніше чиновники Кабміну заявляли про дещо інший курсовий орієнтир - 8,0 грн. за долар.

http://delo.ua/finance/kakim-budet-kurs-grivni-v-2012-godu-novyj-prognoz-ot-azarova-172180/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Газпром» розганяє «Південний потік», у якому пише: "Газпром" готовий уже в грудні цього року почати будівництво газопроводу South Stream вартістю 15 млрд. євро, який так і не дочекався підтримки Єврокомісії і тому вважається економічно безглуздим. У монополії ще є час домовитися з Євросоюзом про підтримку South Stream, але зробити це стає дедалі важче - до критики проекту відкрито приєдналися США. Переглянути свої плани по South Stream "Газпром" може лише в тому випадку, якщо зуміє домовитися про контроль над газотранспортною системою України.

http://www.kommersant.ua/doc/1856835

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Друга хвиля кризи неминуча», в якому пише: наприкінці минулого тижня парламент Казахстану виніс вотум довіри уряду країни. Карім Масимов, який зберіг пост прем’єра, в інтерв`ю виданню розповів, якими будуть пріоритети роботи нового кабінету, коли чекати другу хвилю кризи і чи готова Астана до переходу на єдину валюту в рамках Євразійського союзу.

http://www.kommersant.ua/doc/1856768

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Газ підпишуть навесні» пише: невирішена газова суперечка з Росією спровокувала Раду нацбезпеки і оборони України розробити додаткові заходи для гарантування енергобезпеки країни. Як стверджує джерело у «Нафтогазі», умови нових домовленостей газової співпраці Москви і Києва вже практично узгоджені, але їх підписання на рівні глав держав очікується після президентських виборів у Росії.

http://state.eizvestia.com/full/gaz-podpishut-vesnoj

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Нова піна короля», в якому пишуть: український ринок пива продовжує вирувати і пінитися. Його традиційним лідерам доведеться боротися за бокал з ще однією компанією: Oasis CIS, яка купила ПБК «Радомишль», об`єднує свої українські активи з іншим великим пивоварним підприємством країни — «Перша приватна броварня».

http://markets.eizvestia.com/full/novaya-pena-korolyaъ

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Газета «Сьогодні» в публікації «Науковці підрахують, скільки смітить кожен українець» пише: нові дані дозволять вимагати від перевізників добросовісного виконання своєї роботи.

http://www.segodnya.ua/news/14330886.html

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Також «Сьогодні» в публікації «У Донецьку орудує «вбивця лісових красунь» пише: місцева влада знайшла застосування ялинкам, які віджили своє.

http://www.segodnya.ua/news/14330876.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Ощадбанк скасовує «Трійку діалог» пише: більш ніж 20-річна історія одного з відомих брендів на російському фінансовому ринку добігає кінця. «Трійка діалог» після об`єднання з Ощадбанком позбудеться своєї назви.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1482029/sberbank_bez_trojki

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Також «Ведомости» в публікації «Путин прокоментував гасло «Досить годувати Кавказ» пишуть: національне питання для Росії є фундаментальним, і держава, на думку прем`єра РФ, повинна вміти органічно вирішувати завдання інтеграції різних етносів і конфесій.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1482164/putin_prokommentiroval_lozung_hvatit_kormit_kavkaz

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Видання «Известия» в публікації «Державні менеджери загрузли у приватному бізнесі» пише: Росфінмоніторинг виявив зв`язки з афілійованими фірмами у кожного шостого із понад 800 керівників енергокомпаній. У багатьох випадках є серйозні підозри в конфлікті інтересів.

http://izvestia.ru/news/512648

(УНІАН)