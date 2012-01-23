Анонс на 23 січня

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться апаратна нарада із заступниками голови КМДА, керівниками структурних підрозділів і комунальних підприємств столиці. Питання: Про активізацію інвестиційної діяльності в м. Києві та підвищення якості підготовки інвестиційних проектів.

* У Київському апеляційному господарському суді відбудеться засідання суду у справі про розгляд апеляційної скарги ВАТ "Авіакомпанія "Сибір" (Росія) на рішення господарського суду м. Києва від 6 вересня 2011 року, яким авіакомпанії було відмовлено в її позові про стягнення c Міноборони Україні $ 15,32 млн. у зв`язку зі збитками при катастрофі пасажирського літака Ту-154 у 2001 році. Представником інтересів авіакомпанії "Сибір" в суді є компанія Правова група "Павленко і Побережнюк".

* Круглий стіл на тему: "Глобальна проблема втрати родючості українських грунтів. Як зупинити сповзання до катастрофи". Організатори: Національна академія аграрних наук та аграрне видавництво «Альфа-Стевія». Учасники: Сергій Булигін, академік-секретар відділення землеробства НААН; Олександр Іващенко, академік-секретар відділення рослинництва НААН; Святослав Балюк, директор ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії ім. Соколовського»; Валерій Адамчук, директор ННЦ «Інститут механізації та електрифікації»; Михайло Ромащенко, директор Інституту водних проблем і меліорації.

* Прес-конференція на тему: «Чи можлива диверсифікація поставок газу з РФ у найближчій перспективі?». Учасники: директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар і колишній представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.

* Прес-конференція на тему: "Влада посилює регулювання цін - чи погодиться з цим бізнес?". Організатор - ГолосUA. Учасники: президент Асоціації "Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів Україна» Леонід Косянчук, директор програми "Економічна політика і бізнес" Українського інституту публічної політики Максим Борода, економіст, екс-голова Держфінпослуг Віктор Cуслов.

* Прес-конференція на тему: "Проблеми банківської безпеки: європейський досвід та українські реалії". Учасники: Сергій Шабовта, президент Української федерації професіоналів безпеки (УФПБ); Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків; Олександр Музиченко, перший віце-президент УФПБ; В`ячеслав Павлів, віце-президент УФПБ - президент групи компаній "Стелс-1"; Євген Лихожон, ген.директор охоронної компанії "Явір-2000".

* Відбудеться онлайн-конференція керівника інформаційно-аналітичного центру Forex Club в Україні Миколи Івченка на тему: «Персональні інвестиції: у що вкладати гроші в 2012 році».

о 16.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція депутата Київради від фракції «УДАР (Український демократичний альянс за реформи ) Віталія Кличка» Івана Плачкова на тему: «Проблеми і перспективи розвитку енергетичного комплексу Києва»(вул.Хрещатик, 4, конференц-зал).

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63