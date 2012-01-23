ТОП-5 (ранок-день)

Янукович стверджує, що Україна та ЄС цього року підпишуть угоду про асоціацію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна і Європейський Союз цього року підпишуть угоду про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності та Свободи України у Національному палаці «Україна» в Києві.

«Цього року ми укладемо угоду про вільну торгівлю й угоду про асоціацію з ЄС», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами, Україна продовжить роботу із запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.

Президент України додав, що Україна й надалі продовжуватиме політику національного прагматизму у відносинах зі своїми стратегічними партнерами: Росією, США, Китаєм.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС 2007 року почали переговори за Угодою про асоціацію, що включатиме зону вільної торгівлі. 19 жовтня 2011 року представники України та ЄС завершили переговори щодо створення ЗВТ.

19 грудня 2011 року на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію. Проте парафування угоди не відбулося. Передбачається, що угода буде парафована у лютому цього року.

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Кабмін пропонує дозволити оренду і концесію низки ТЕЦ

Кабінет міністрів України пропонує виключити з переліку об`єктів, які не підлягають приватизації, 13 великих теплоелектроцентралей (ТЕЦ) для подальшої передачі в оренду або в концесію.

Про це сказано в законопроекті, зареєстрованому урядом у Верховній Раді 16 січня (реєстр. №9713), яким пропонується внести відповідні зміни до деяких законів України з питань приватизації.

До переліку таких об`єктів, зокрема, планується включити Дніпродзержинську і Криворізьку ТЕЦ (обидві Дніпропетровська обл.), Північнодонецьку і Лисичанську ТЕЦ (обидві Луганська обл.), Харківську ТЕЦ-5 і ТЕЦ "Есхар" (обидві Харківська обл.), Сімферопольську, Камишбурунську ТЕЦ і Сакські теплові мережі (все АР Крим), Севастопольську, Миколаївську, Одеську і Херсонську ТЕЦ.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що його ухвалення забезпечить реалізацію програми технічного переоснащення ТЕЦ для зменшення споживання природного газу і його заміния на інші альтернативні види палива.

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Мінагропрод планує розробити стратегію технічного переозброєння АПК України

Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно зі світовими виробниками сільськогосподарської техніки планує розробити стратегію технічного переозброєння агропромислового комплексу України.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства з посиланням на міністра Миколу ПРИСЯЖНЮКА.

За інформацією прес-служби, сьогодні питання оновлення технічного забезпечення сільського господарства вкрай актуальне для України, тому міністерство, функції якого нещодавно доповнено питаннями розвитку машинобудування для агропромислового комплексу, активно працює в цьому напрямку із зарубіжними інвесторами. Зокрема, перебуваючи на Міжнародній сільськогосподарській виставці-ярмарку «Зелений тиждень-2012» у Берліні, міністр провів декілька зустрічей із провідними світовими виробниками сільськогосподарської техніки, такими як «CNH», «John Deere» і «CLAAS».

«Питання технічного переозброєння аграрної галузі вкрай для нас актуальне. Я задоволений, що основні світові виробники сільськогосподарської техніки виявляють активну зацікавленість у тому, щоб бути присутніми на ринку України. Ми знайшли розуміння, й за 2 тижні відпрацюємо стратегію підходу щодо розвитку сільського машинобудування на території України й забезпечення технікою наших фермерів і сільгоспвиробників», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

«Парк нових зернозбиральних комбайнів на 20% поповнюється маркою «CLAAS». У напрямку розширення співпраці в 2011 році підписано меморандум між продовольчо-зерновою корпорацією України та фірмою «CLAAS» щодо спільного складання зернозбиральних комбайнів «TUCANO 440». Складено 2 комбайни. У 2012 році планується скласти 400 комбайнів », - зазначив міністр.

«Уряд України зацікавлений у співпраці з такими виробниками сільськогосподарської техніки і готовий внести відповідні зміни до законодавства, щоб виробництво сільськогосподарської техніки на території України було привабливим для іноземних інвесторів і забезпечувало вітчизняних аграріїв якісною технікою», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

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Долар на міжбанку продовжує дешевшати Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися продовженням падіння котирувань – 8,0300/8,0350 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2564/0,2568, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,3900/10,3980. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2936/1,2938 (п`ятниця – 1,2951/1,2953).

У п`ятницю, 20 січня, Нацбанк на ринок не виходив.

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НЕГОДА В УКРАЇНІ: наслідки, ліквідація

З метою попередження нещасних випадків від падіння льодових бурульок та снігових куль перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК доручив забезпечити своєчасне очищення покрівель та карнизів будинків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Крім того, балансоутримувачі зупинок очікування міського пасажирського транспорту повинні у найкоротший термін очистити дахи павільйонів зупинок від снігу та накриження.

До очищення покрівель та зливостоків будівель від льодових бурульок залучатимуть профільні підприємства, відомства та організації.

За словами начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталія ПШЕНИЧНОГО, першочергово від бурульок очищатимуть садочки, школи та медичні установи.

У профільному управлінні закликають бути обережними та уважними, пересуваючись містом у період танення льоду. При можливості триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху. Також радять ні в якому разі не заходити за спеціальні огорожі поблизу будинків чи дерев.

Із завтрашнього дня у Києві евакуатори забиратимуть з вулиць автомобілі, що неправильно припарковані та заважають прибирати сніг.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій при Київській міськдержадміністрації повідомив сьогодні журналістам голова КМДА Олександр ПОПОВ.

«Ми це рішення зараз на комісії приймаємо задля того, щоб до того пониження температури в Києві, яке очікується за три дні, ми змогли вивезти весь сніг з центральних вулиць і територій, щоб забезпечити життєдіяльність міста. І нам у цьому ніхто не повинен заважати», - зазначив О.ПОПОВ.

Він попросив вибачення у киян за незручності, які виникли у місті через снігопади.

У Київській міській державній адміністрації погрожують звільненнями керівникам райадміністрацій, які безвідповідально поставляться до прибирання міста від снігу у найближчі дні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК, коментуючи звільнення в Оболонському районі керівників двох ЖЕКів.

«Я можу сказати, що будуть звільнені не тільки керівники ЖЕКів, які не спрацюють за ці два дні. А буде ставитися питання навіть про звільнення керівників райадміністрацій та їхніх заступників. В разі, якщо хтось не допрацює, він буде звільнений з роботи. Ми не можемо допустити того, що було два роки тому», - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, якщо у найближчі три дні не будуть запроваджені максимальні заходи з очищення вулиць від снігу, то замість нього у зв’язку зі зниженням температури утворяться глиби льоду. Тому зараз важливо всі зусилля докласти для вивезення снігових завалів.

«Було складено в ці дні до 300 приписів і протоколів про адміністративну відповідальність кожного дня. Сьогодні ми будемо розглядати ці протоколи. Я думаю, що це будуть сотні людей, які будуть притягнуті до адмінвідповідальності, які не спрацювали. І ця практика буде продовжуватися протягом всієї зими», - також повідомив О.МАЗУРЧАК.

Влада Києва вирішила залучити додаткову кількість робітників і техніки для очищення міста від снігу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, для січня місячна норма опадів становить 47 міліметрів. «У нас за три дні - з 20 до 22 січня - випало 43 міліметри. Більш ніж 25 міліметрів – вважається надзвичайною ситуацією», - наголосив О.МАЗУРЧАК.

За його словами, це серйозна проблема для Києва, зважаючи на те, що за прогнозами гідрометцентру, через два дні буде зниження температури до мінус 12 градусів. «Для нас стоїть зараз головне завдання – за два дні максимум вибрати сніг, вивезти його з міста», - підкреслив заступник керівника міськадміністрації.

О.МАЗУРЧАК повідомив, що вчора влада додатково закупила 60 ручних мотоблоків для очищення снігу і сьогодні буде закуплено ще 40 таких пристроїв. «Залучаємо техніку з комунальних, приватних організацій для вивезення снігу. Це в основному навантажувачі і самоскиди… Нам потрібно буде залучити сьогодні десь до 200 одиниць такої техніки», - сказав він.

О.МАЗУРЧАК повідомив, що сьогодні зранку у місті працює більш як 580 одиниць техніки, вся ця техніка у найближчі дві доби працюватиме цілодобово. Матеріалів для посипання доріг та відповідної техніки місто має у достатній кількості.

Водночас, за словами чиновника, існує проблема із залученням людей. Він зауважив, що до прибирання снігу планується залучати військових і студентів.

О.МАЗУРЧАК поінформував, що сніг вивозиться на спеціально відведені майданчики в урочище річки Либідь і біля Дніпра. Також передбачається виділити ще близько 30 майданчиків для снігу на пустирях тощо.

У Чернігівській області через негоду знеструмлено 9 населених пунктів, порушено транспортне сполучення з 38 селами.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Внаслідок несприятливих погодних умов (мокрого снігу, налипання мокрого снігу) сьогодні вночі сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання – відключено 1 ділянку ЛЕП 10 кВ, знеструмлено 20 трансформаторних підстанцій.

Без електропостачання залишаються 9 населених пунктів на території Чернігівського району. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами ПАТ "Чернігівобленерго".

Крім того, у результаті сильних снігопадів ускладнено проїзд до 20 населених пунктів, порушено транспортне сполучення з 38 населеними пунктами Чернігівської області.

Для підтримки доріг області в експлуатаційному стані було залучено 452 одиниці спецтехніки та 803 осіб обслуговуючого персоналу.

Внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, пориви вітру) на окремих ділянках автодоріг у Запорізькій області вчора було ускладнено рух автомобільного транспорту. До автомобільних заторів потрапило близько 280 транспортних засобів.

Як повідомляє прес-служба МНС України, станом на 7.00 затори ліквідовано, рух автомобілів відновлено.

До ліквідації заторів та розчистки автодоріг залучалося всього 181 од. техніки та 247 осіб.

В Україні в ніч на 23 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 71 населеного пункту у семи областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, в Одеській області без електропостачання залишилися 24 н. п., Запорізькій - 16, Херсонській – 9, Чернігівській – 9, Дніпропетровській – 6, Київській – 4 та Черкаській -3.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 21-22 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру) в трьох районах області сталося падіння 122 електричних опор, внаслідок чого було знеструмлено 49 населених пунктів. (Відновлено – 31).

На сьогодні без електропостачання залишаються 18 сіл.

До відновних робіт залучено 51 од. техніки та 164 осіб, у тому числі від МНС - 17 од. техніки та 58 осіб.

У міністерстві працює оперативна група.

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