“Лабораторія “Зроби себе сам” в УНІАН проводить нові тренінги

Спецпроект “Лабораторія “Зроби себе сам” в інформаційному агентстві УНІАН проводить нові тренінги.

Зокрема, найближчим часом в рамках проекту пройдуть такі семінари та тренінги:

- 26 січня – “Матриця переможця, або Як досягти мети, використовуючи досвід геніїв”.

Семінар письменника Валентина БАДРАКА допоможе кожному скорегувати власну життєву стратегію.

Геній-терапія, яку використовує цей тренер, - універсальна матриця розвитку особистості і досягнення успіху, розроблена з використанням стратегій близько 500 видатних історичних особистостей, яких вважають геніями. Люди, які досягли успіху в різних сферах життя, насправді використовували схожу матрицю.

Докладніше про семінар на сайті - http://seminars.unian.net/ukr/detail/177.

- 1 лютого – “Соціальні мережі і бізнес. Нові засоби комунікації та особливості їх застосування в бізнесі”.

Соціальні мережі потрібно використовувати не лише для пошуку клієнтів і реалізації продукції/товарів/послуг - стверджує бізнес-філософ, письменник, ведучий «Стрес-шоу. Психологія грошей» Геннадій БАЛАШОВ.

Соціальні мережі – це бездонний океан інформації і можливостей. Вони відкривають нові напрями в бізнесі і дають розуміння стратегії розвитку. Кожен може стати лідером в соціальній мережі, організувати свою бізнес-групу і вести свій швидкий і вигідний бізнес.

Докладніше про семінар на сайті - http://seminars.unian.net/ukr/detail/209.

- 4 лютого - в кіноклубі УНІАН відбудеться показ стрічки "Чорний лебідь" режисера Даррена АРОНОФСКІ. Мовою оригіналу можна буде переглянути картину, яка має 30 нагород і 96 номінацій. Також – вдосконалити свою англійську під час практичного заняття з тренером.

Докладніше про семінар на сайті - http://seminars.unian.net/ukr/detail/219.

- 9 лютого – “Практичні аспекти купівлі нерухомості та отримання «виду на проживання» в Європі”.

Наслідками останньої фінансової кризи, а саме: падінням цін на житлову нерухомість, поспішають скористатися наші співвітчизники, які давно мріяли та збирали кошти на будиночок десь у Валенсії. Сьогодні можна говорити про купівлю житла на європейських курортах приблизно так само, як про купівлю будинку по Обухівській трасі, бо ціни на такі об’єкти практично зрівнялися. Відповідно, попит на закордонне житло зріс в середньому на 30% впродовж останніх двох років.

Докладніше про семінар на сайті - http://seminars.unian.net/ukr/detail/253.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за тел. (067) 133-20-00 або по електронній пошті: sam@unian.net.