Анонс на 24 січня

* Розпочнеться відеоміст Москва - Алма-Ата - Київ - Мінськ на тему: «Вчені та фахівці ЄАБР оцінили ефект інтеграції економік Росії, Казахстану, Білорусі та України», під час якого відбудеться презентація основних висновків "Комплексної оцінки макроекономічного ефекту економічного співробітництва України з країнами Митного союзу і Єдиного економічного простору в рамках ЄврАзЕС ". Учасники в Москві: Ігор Фіногенов, голова Правління ЄАБР; Володимир Ясинський, член Правління ЄАБР, керуючий директор з аналітичної роботи; Віктор Івантер, директор Інституту народногосподарського прогнозування РАН, Євген Винокуров, директор Центру інтеграційних досліджень ЄАБР; Олександр Широв, завідувач лабораторією ІНП РАН; Валерій Геєць, академік НАНУ.

* Відбудеться брифінг директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенанта Івана Марка на тему: "Оборонний бюджет 2012 року - бюджет концентрації на певних пріоритетах".

* Круглий стіл "Підсумки будівництва - 2011, фінансування будівельної галузі та прогнози на 2012 рік". Організатор - портал 3Doma.ua. Учасники: Дмитро Ісаєнко, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ; Лев Парцхаладзе, голова наглядової ради Конфедерації будівельників України; Леонід Рисухін, голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву; Михайло Голиця, президент ХК "Київміськбуд"; Олексій Кулагін, власник і директор компанії-забудовника житлового комплексу "Чайка" ТОВ "Омокс"; Віталій Жихарцев, директор департаменту організації роботи з приватними клієнтами АТ "АСТРА БАНК" та ін.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Вся правда про житлове будівництво в Україні». Організатори: ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» за підтримки програми «Посилення впливу громадянського суспільства» МФ «Відродження». Питання: шахрайство в інвестуванні житлового будівництва; неякісне виконання обов`язків забудовником перед інвесторами; забудовники-«клони»; банкрутство забудовників удвоє заробіток на іпотеці та ін. Будуть оголошені підсумки реалізації проекту «Антикризова програма підтримки фізичних осіб-пайовиків будівництва житла». Учасники: Тетяна Яковенко, виконавчий директор ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам», Віктор Мікушін, учасник програми «Пільгове молодіжне житлове кредитування» Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву, м. Буча; Дмитро Ардашев та Ігор Бондар, інвестори житлового будинку на вул. Сім `ї Сосніних , 4-А, м. Київ; Григорій Свередюк, інвестор вул. Миру, 3б, м. Ірпінь; Світлана Зінченко, інвестор ЖК «Нектарний», м. Обухів та ін (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (044) 228-28-42/063 187 41 06, info@investhelp.com.ua.

* Відбудуться консультації Прем`єр-міністра України Миколи Азарова з громадськістю з питань реформування вищої освіти.

* Прес-конференція на тему: «Газові контракти як загроза національній безпеці». Учасники: голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик; економіст Віктор Лисицький, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Проблеми податкового законодавства: бути чи не бути внутрішньому та в`їзному туризму в Україні?». Обговорюватимуться питання, пов`язані з нововведеннями в Податковий кодекс України, які негативно вплинули на розвиток внутрішнього і в`їзного туризму в Україні. Як позначаться новації податкового законодавства України на в`їзному та внутрішньому туристичному потоці України перед «Євро-2012»? Ринок внутрішнього і в`їзного туризму в Україні: обсяги ринку, доходи до бюджету та проблеми його розвитку. Учасники: народний депутат України Олександр Зац, голова Постійної комісії ВР АРК із санаторно-курортного комплексу і туризму Рустам Теміргалієв, президент Туристичної асоціації України Борис Вихристенко, президент Асоціації туроператорів Криму і Севастополя Борис Зелінський.

* Прес-конференція, присвячена створенню і початку діяльності Асоціації виробників мінеральних і питних вод України, яка входить в Європейську Організацію бутильованих вод та Європейську Бізнес Асоціацію. Запрошені: Тетяна Стрикаленко, почесний президент Асоціації виробників мінеральних і питних вод України; Євгенія Крицька, начальник науково-технічного відділу зі стандартизації науково-технічного центру стандартизації, інформаційного забезпечення та підтвердження відповідності ДП «Укрметртестстандарт»; Оксана Бамбура, технолог менеджер з управління системами якості компанії IDS Group Ukraine (ТМ «Моршинська», «Миргородська», «Трускавецька Кришталева», «Старий Миргород», «Аляска», «Сорочинська», «Аква Няня» та інші), Ігор Пастух, президент Асоціації бутильованих вод України (HOD ) та ін.

* Прес-конференція голови Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Сівця на тему: «Результати діяльності лісового господарства в 2011 році та плани на майбутнє».

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