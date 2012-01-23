НЕГОДА В УКРАЇНІ: наслідки, ліквідація

Оновлено 24.01 в 15.00

Снігопади в України перетворюються на стихійне лихо – начальник Укргідрометцентру

Наслідки від снігопадів в деяких регіонах України можуть бути співставлені з наслідками стихійних метеорологічних явищ. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА.

За його словами, протягом останніх трьох днів на всій території України випала місячна норма опадів у вигляді снігу. Найбільше постраждали Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Київська, Чернігівська області (близько 40-45 мм) та гірські масиви Криму (близько 62 мм).

Менш інтенсивні опади були у Карпатському регіоні, Закарпатті та західних областях, порівняно мало - у східних регіонах, сказав М.КУЛЬБІДА. Фактично, за його словами, дана кількість опадів підпадає під категорію стихійних метеорологічних явищ, оскільки загрозу для життєзабезпечення населення становить кількість опадів у вигляді снігу на рівні 20 мм.

У свою чергу, директор Департаменту цивільного захисту МНС Василь КВАШУК попередив про можливість нещасних випадків внаслідок падіння з дахів снігу та крижаних брил.

Оновлено 23.01. 17:54

На Полтавщині у сніговий затор потрапили понад 60 автомобілів

Cьогодні о 09.00 на автошляху «Конотоп – Ромни – Пирятин» поблизу с. Білогорілка Лохвицького району на Полтавщині внаслідок складних погодних умов у затор потрапили 50 легкових та 12 вантажних автомобілів, в яких знаходилося близько 90 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

На місце події були направлені оперативно-рятувальні підрозділи. Спільними діями Лохвицької філії райавтодору та Лохвицького районного відділу МНС були організовані роботи з ліквідації снігового замету та очищення дороги.

Через дві години на даному автошляху рух транспорту був відновлений у повному обсязі.

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15:20

У Запорізькій області повністю відновлено енергопостачання населених пунктів, знеструмлених внаслідок негоди: шквального вітру, завірюх і налипання мокрого снігу.

Як повідомив УНІАН заступник технічного директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» Ігор БОДНЯ, «станом на 13.45 енергопостачання всіх знеструмлених населених пунктів Запорізької області відновлено».

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вкрай несприятливих погодних умов, зафіксованих на території Запорізької області 22 січня і в ніч на 23 січня, 12 населених пунктів області виявилися знеструмленими повністю й ще 5 частково.

Для ліквідації наслідків стихії ВАТ «Запоріжжяобленерго» було задіяно 40 одиниць спецтехніки і 90 фахівців-енергетиків.

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14:20 У Криму сьогодні зійшли дві снігові лавини, жертв і постраждалих немає.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління МНС.

«З 10 до 14 годин на 51-52 кілометрах гірської ділянки "Бахчисарайське шосе" зійшли дві лавини. Перша обсягом близько 40, друга - близько 30 кубометрів снігу», - йдеться в прес-релізі.

Рух тимчасово заблоковано. Дорогу намагаються очистити від снігу.

Рятувальники попереджають жителів Криму й туристів, що виїзд на автомобілі або вихід на прогулянку в цей район небезпечні для життя.

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12:55

З метою попередження нещасних випадків від падіння льодових бурульок та снігових куль перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК доручив забезпечити своєчасне очищення покрівель та карнизів будинків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Крім того, балансоутримувачі зупинок очікування міського пасажирського транспорту повинні у найкоротший термін очистити дахи павільйонів зупинок від снігу та накриження.

До очищення покрівель та зливостоків будівель від льодових бурульок залучатимуть профільні підприємства, відомства та організації.

За словами начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталія ПШЕНИЧНОГО, першочергово від бурульок очищатимуть садочки, школи та медичні установи.

У профільному управлінні закликають бути обережними та уважними, пересуваючись містом у період танення льоду. При можливості триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху. Також радять ні в якому разі не заходити за спеціальні огорожі поблизу будинків чи дерев.

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12:30

Із завтрашнього дня у Києві евакуатори забиратимуть з вулиць автомобілі, що неправильно припарковані та заважають прибирати сніг.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій при Київській міськдержадміністрації повідомив сьогодні журналістам голова КМДА Олександр ПОПОВ.

«Ми це рішення зараз на комісії приймаємо задля того, щоб до того пониження температури в Києві, яке очікується за три дні, ми змогли вивезти весь сніг з центральних вулиць і територій, щоб забезпечити життєдіяльність міста. І нам у цьому ніхто не повинен заважати», - зазначив О.ПОПОВ.

Він попросив вибачення у киян за незручності, які виникли у місті через снігопади.

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12:25

У Київській міській державній адміністрації погрожують звільненнями керівникам райадміністрацій, які безвідповідально поставляться до прибирання міста від снігу у найближчі дні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК, коментуючи звільнення в Оболонському районі керівників двох ЖЕКів.

«Я можу сказати, що будуть звільнені не тільки керівники ЖЕКів, які не спрацюють за ці два дні. А буде ставитися питання навіть про звільнення керівників райадміністрацій та їхніх заступників. В разі, якщо хтось не допрацює, він буде звільнений з роботи. Ми не можемо допустити того, що було два роки тому», - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, якщо у найближчі три дні не будуть запроваджені максимальні заходи з очищення вулиць від снігу, то замість нього у зв’язку зі зниженням температури утворяться глиби льоду. Тому зараз важливо всі зусилля докласти для вивезення снігових завалів.

«Було складено в ці дні до 300 приписів і протоколів про адміністративну відповідальність кожного дня. Сьогодні ми будемо розглядати ці протоколи. Я думаю, що це будуть сотні людей, які будуть притягнуті до адмінвідповідальності, які не спрацювали. І ця практика буде продовжуватися протягом всієї зими», - також повідомив О.МАЗУРЧАК.

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12:20

Влада Києва вирішила залучити додаткову кількість робітників і техніки для очищення міста від снігу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, для січня місячна норма опадів становить 47 міліметрів. «У нас за три дні - з 20 до 22 січня - випало 43 міліметри. Більш ніж 25 міліметрів – вважається надзвичайною ситуацією», - наголосив О.МАЗУРЧАК.

За його словами, це серйозна проблема для Києва, зважаючи на те, що за прогнозами гідрометцентру, через два дні буде зниження температури до мінус 12 градусів. «Для нас стоїть зараз головне завдання – за два дні максимум вибрати сніг, вивезти його з міста», - підкреслив заступник керівника міськадміністрації.

О.МАЗУРЧАК повідомив, що вчора влада додатково закупила 60 ручних мотоблоків для очищення снігу і сьогодні буде закуплено ще 40 таких пристроїв. «Залучаємо техніку з комунальних, приватних організацій для вивезення снігу. Це в основному навантажувачі і самоскиди… Нам потрібно буде залучити сьогодні десь до 200 одиниць такої техніки», - сказав він.

О.МАЗУРЧАК повідомив, що сьогодні зранку у місті працює більш як 580 одиниць техніки, вся ця техніка у найближчі дві доби працюватиме цілодобово. Матеріалів для посипання доріг та відповідної техніки місто має у достатній кількості.

Водночас, за словами чиновника, існує проблема із залученням людей. Він зауважив, що до прибирання снігу планується залучати військових і студентів.

О.МАЗУРЧАК поінформував, що сніг вивозиться на спеціально відведені майданчики в урочище річки Либідь і біля Дніпра. Також передбачається виділити ще близько 30 майданчиків для снігу на пустирях тощо.

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10:07

У Чернігівській області через негоду знеструмлено 9 населених пунктів, порушено транспортне сполучення з 38 селами.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Внаслідок несприятливих погодних умов (мокрого снігу, налипання мокрого снігу) сьогодні вночі сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання – відключено 1 ділянку ЛЕП 10 кВ, знеструмлено 20 трансформаторних підстанцій.

Без електропостачання залишаються 9 населених пунктів на території Чернігівського району. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами ПАТ "Чернігівобленерго".

Крім того, у результаті сильних снігопадів ускладнено проїзд до 20 населених пунктів, порушено транспортне сполучення з 38 населеними пунктами Чернігівської області.

Для підтримки доріг області в експлуатаційному стані було залучено 452 одиниці спецтехніки та 803 осіб обслуговуючого персоналу.

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9:30

Внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, пориви вітру) на окремих ділянках автодоріг у Запорізькій області вчора було ускладнено рух автомобільного транспорту. До автомобільних заторів потрапило близько 280 транспортних засобів.

Як повідомляє прес-служба МНС України, станом на 7.00 затори ліквідовано, рух автомобілів відновлено.

До ліквідації заторів та розчистки автодоріг залучалося всього 181 од. техніки та 247 осіб.

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10:12

В Україні в ніч на 23 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 71 населеного пункту у семи областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, в Одеській області без електропостачання залишилися 24 н. п., Запорізькій - 16, Херсонській – 9, Чернігівській – 9, Дніпропетровській – 6, Київській – 4 та Черкаській -3.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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8:44

В Одеській області через падіння електроопор залишаються знеструмленими 18 населених пунктів

Як повідомляє прес-служба МНС України, 21-22 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру) в трьох районах області сталося падіння 122 електричних опор, внаслідок чого було знеструмлено 49 населених пунктів. (Відновлено – 31).

На сьогодні без електропостачання залишаються 18 сіл.

До відновних робіт залучено 51 од. техніки та 164 осіб, у тому числі від МНС - 17 од. техніки та 58 осіб.

У міністерстві працює оперативна група.