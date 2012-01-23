Курс НБУ на 24.01.12

Офіційний курс НБУ на 24.01.12100 USD США - 798.9800 (на 23 січня - 798.9800)100 EUR - 1040.0323 (на 23 січня - 1030.8440)10 RUR - 2.5500 (на 23 січня - 2.5536)Облікові курси банківських металів на 24.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-133829.15 (на 23 січня-131512.11)961XAG10Срібло-2592.69 (на 23 січня-2425.70)962XPT10Платина-123042.92 (на 23 січня-120406.29)964XPD10Паладій-54250.74 (на 23 січня-53371.86)

Офіційний курс НБУ на 24.01.12 100 USD США - 798.9800 (на 23 січня - 798.9800) 100 EUR - 1040.0323 (на 23 січня - 1030.8440) 10 RUR - 2.5500 (на 23 січня - 2.5536) Облікові курси банківських металів на 24.01.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 133829.15 (на 23 січня - 131512.11) 961 XAG 10 Срібло - 2592.69 (на 23 січня - 2425.70) 962 XPT 10 Платина - 123042.92 (на 23 січня - 120406.29) 964 XPD 10 Паладій - 54250.74 (на 23 січня - 53371.86)

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