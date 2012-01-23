ТОП-5 (день-вечір)

В Україні сповільнилося зростання індексу виробництва базових галузей

В Україні в грудні 2011 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) склав 5% в річному виразі, порівняно з 8,1% у листопаді 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За січень-грудень 2011 р. приріст ІВБГ склав 10,1%, порівняно з 2010 роком.

За даними Нацбанку, під впливом звуження зовнішнього попиту в грудні скоротилися обсяги виробництва експорто-орієнтованих галузей промисловості - металургії на 4,7%, хімічної і нафтохімічної промисловості на 1,1%.

Нетипово висока температура повітря в грудні сприяла зменшенню енергоспоживання, що стало причиною зниження обсягів виробництва електроенергії, газу і води на 5,3%, що, в свою чергу, спричинило зниження промислового виробництва в грудні на 0,5%. При цьому темпи приросту промвиробництва за 2011 рік були на рівні 7,3%.

Приріст обсягів будівельних робіт за 2011 рік склав 11,1%, роздрібної торгівлі – 14,7%.

Основний внесок до приросту ІВБГ (3,4 п.п.) внесло сільськогосподарське виробництво, зростання якого в грудні склало близько 20%, за 2011 рік — 17,5%. Завдяки високому врожаю зернових (56,7 млн. тонн) приріст обсягів рослинництва за рік склав 28,2%.

Незважаючи на уповільнення зростання ВВП в річному вимірі в IV кварталі порівняно з III кварталом (4,2% порівняно з 6,6%), приріст ВВП за 2011 рік, за розрахунками НБУ, буде на рівні 5%.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку вказаного показника використовуються дані стосовно динаміки видів економічної діяльності, що становлять понад 40% ВВП.

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Міністр сільського господарства РФ не бачить проблеми з українськими сирами. Конфлікт вичерпано?

Міністр сільського господарства Росії Олена СКРИННИК не бачить проблеми з українськими сирами.

Про це вона заявила під час прес-конференції у Берліні, відповідаючи на запитання журналістів, чи можна вважати вичерпаним "сирний" скандал між Україною та Росією, повідомляється на сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

"Я вважаю, що це питання і не стояло, тому що ми як реалізовували цю продукцію, так і продовжуємо її реалізовувати", - сказала О.СКРИННИК.

За її словами, вона вже обговорила це питання з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ. "Ми дійшли спільної думки, що не бачимо в даному питанні жодних проблем", - зазначила вона.

О.СКРИННИК також наголосила, що й надалі розглядає Україну як важливого партнера в аграрному секторі. "Наша сільськогосподарська продукція у вашій країні та українська в Росії реалізуються на сьогодні з підвищеним трендом", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня цього року головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія може піти на обмеження ввезення з України аграрної продукції.

Також Росспоживнагляд заявляв про погіршення споживчих властивостей молочної продукції, що постачається в РФ з України останнім часом.

У свою чергу голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван БІСЮК поінформував, що Держветфітослужба вже звернулася до російських колег із проханням надати офіційну інформацію щодо перевірок сирної продукції, імпортованої з України.

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Євросоюз затвердив введення ембарго на постачання нафти з Ірану

Сьогодні глави МЗС 27 країн Євросоюзу на засіданні в Брюсселі ухвалили рішення про введення ембарго на постачання нафти з Ірану, передає Reuters.

Зокрема, уряди Євросоюзу заборонили укладання контрактів на імпорт і перевезення іранської нафти та нафтопродуктів.

Ті країни, у яких вже є контракти з Іраном, можуть виконувати зобов`язання за ним до 1 липня. До 1 травня ЄС оцінить, наскільки ефективні вжиті заходи, і чи вдається країнам знаходити альтернативних постачальників.

Також міністри домовилися про заморожування активів центробанку Ірану і про заборону торгівлі золотом та іншими дорогоцінними металами з центробанком та іншими держустановами країни.

За допомогою цих заходів Євросоюз хоче змусити Іран згорнути програму збагачення урану, вважаючи, що Тегеран зацікавлений у створенні ядерної зброї.

Основна частка європейського імпорту іранської нафти, близько 68%, припадає на Грецію, Італію та Іспанію. У Греції частка споживання "чорного золота" з Ірану досягає 35%.

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Гендиректором «Київенерго» призначено екс-керівника "Дніпрообленерго" Фоменка

Наглядова рада АК «Київенерго» призначила екс-гендиректора ПАТ "Дніпрообленерго" Олександра ФОМЕНКА генеральним директором компанії замість звільненого Едуарда СОКОЛОВСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомив голова наглядової ради «Київенерго» Іван ПЛАЧКОВ.

За його словами, Е.СОКОЛОВСЬКИЙ продовжить кар`єру в компанії на іншій позиції.

«Він продовжить працювати в компанії», - сказав І.ПЛАЧКОВ.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада енергопостачальної компанії ПАТ "Дніпрообленерго" (м. Дніпропетровськ) з 23 січня відкликала Олександра ФОМЕНКА з посади генерального директора підприємства у зв`язку з поданою ним заявою про звільнення.

Нагадаємо, до приходу в «Дніпрообленерго» у квітні 2010 року 36-річний О.ФОМЕНКО з 2005 року очолював енергопостачальну компанію ПАТ «ПЕС-ЕнергоВугілля» що входить до структури енергохолдингу ДПЕК. До цього з 2000 року входив до складу правління ще однієї енергопорстачальної компанії ДПЕК - ТОВ «Сервіс-Інвест».

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» – акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і котельних.

Управляюча компанія енергохолдингу ДПЕК DTEK Holdings Ltd у грудні 2011 року придбала на приватизаційному конкурсі 25% державного пакета «Київенерго» за 450,5 млн. грн. Таким чином, ДПЕК довів свою частку у СФ компанії до 71,89%.

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НЕГОДА В УКРАЇНІ: наслідки, ліквідація

На Полтавщині у сніговий затор потрапили понад 60 автомобілів

Cьогодні о 09.00 на автошляху «Конотоп – Ромни – Пирятин» поблизу с. Білогорілка Лохвицького району на Полтавщині внаслідок складних погодних умов у затор потрапили 50 легкових та 12 вантажних автомобілів, в яких знаходилося близько 90 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

На місце події були направлені оперативно-рятувальні підрозділи. Спільними діями Лохвицької філії райавтодору та Лохвицького районного відділу МНС були організовані роботи з ліквідації снігового замету та очищення дороги.

Через дві години на даному автошляху рух транспорту був відновлений у повному обсязі.

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У Запорізькій області повністю відновлено енергопостачання населених пунктів, знеструмлених внаслідок негоди: шквального вітру, завірюх і налипання мокрого снігу.

Як повідомив УНІАН заступник технічного директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» Ігор БОДНЯ, «станом на 13.45 енергопостачання всіх знеструмлених населених пунктів Запорізької області відновлено».

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вкрай несприятливих погодних умов, зафіксованих на території Запорізької області 22 січня і в ніч на 23 січня, 12 населених пунктів області виявилися знеструмленими повністю й ще 5 частково.

Для ліквідації наслідків стихії ВАТ «Запоріжжяобленерго» було задіяно 40 одиниць спецтехніки і 90 фахівців-енергетиків.

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У Криму сьогодні зійшли дві снігові лавини, жертв і постраждалих немає.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління МНС.

«З 10 до 14 годин на 51-52 кілометрах гірської ділянки "Бахчисарайське шосе" зійшли дві лавини. Перша обсягом близько 40, друга - близько 30 кубометрів снігу», - йдеться в прес-релізі.

Рух тимчасово заблоковано. Дорогу намагаються очистити від снігу.

Рятувальники попереджають жителів Криму й туристів, що виїзд на автомобілі або вихід на прогулянку в цей район небезпечні для життя.

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З метою попередження нещасних випадків від падіння льодових бурульок та снігових куль перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК доручив забезпечити своєчасне очищення покрівель та карнизів будинків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Крім того, балансоутримувачі зупинок очікування міського пасажирського транспорту повинні у найкоротший термін очистити дахи павільйонів зупинок від снігу та накриження.

До очищення покрівель та зливостоків будівель від льодових бурульок залучатимуть профільні підприємства, відомства та організації.

За словами начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталія ПШЕНИЧНОГО, першочергово від бурульок очищатимуть садочки, школи та медичні установи.

У профільному управлінні закликають бути обережними та уважними, пересуваючись містом у період танення льоду. При можливості триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху. Також радять ні в якому разі не заходити за спеціальні огорожі поблизу будинків чи дерев.

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Із завтрашнього дня у Києві евакуатори забиратимуть з вулиць автомобілі, що неправильно припарковані та заважають прибирати сніг.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій при Київській міськдержадміністрації повідомив сьогодні журналістам голова КМДА Олександр ПОПОВ.

«Ми це рішення зараз на комісії приймаємо задля того, щоб до того пониження температури в Києві, яке очікується за три дні, ми змогли вивезти весь сніг з центральних вулиць і територій, щоб забезпечити життєдіяльність міста. І нам у цьому ніхто не повинен заважати», - зазначив О.ПОПОВ.

Він попросив вибачення у киян за незручності, які виникли у місті через снігопади.

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У Київській міській державній адміністрації погрожують звільненнями керівникам райадміністрацій, які безвідповідально поставляться до прибирання міста від снігу у найближчі дні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК, коментуючи звільнення в Оболонському районі керівників двох ЖЕКів.

«Я можу сказати, що будуть звільнені не тільки керівники ЖЕКів, які не спрацюють за ці два дні. А буде ставитися питання навіть про звільнення керівників райадміністрацій та їхніх заступників. В разі, якщо хтось не допрацює, він буде звільнений з роботи. Ми не можемо допустити того, що було два роки тому», - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, якщо у найближчі три дні не будуть запроваджені максимальні заходи з очищення вулиць від снігу, то замість нього у зв’язку зі зниженням температури утворяться глиби льоду. Тому зараз важливо всі зусилля докласти для вивезення снігових завалів.

«Було складено в ці дні до 300 приписів і протоколів про адміністративну відповідальність кожного дня. Сьогодні ми будемо розглядати ці протоколи. Я думаю, що це будуть сотні людей, які будуть притягнуті до адмінвідповідальності, які не спрацювали. І ця практика буде продовжуватися протягом всієї зими», - також повідомив О.МАЗУРЧАК.

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Влада Києва вирішила залучити додаткову кількість робітників і техніки для очищення міста від снігу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, для січня місячна норма опадів становить 47 міліметрів. «У нас за три дні - з 20 до 22 січня - випало 43 міліметри. Більш ніж 25 міліметрів – вважається надзвичайною ситуацією», - наголосив О.МАЗУРЧАК.

За його словами, це серйозна проблема для Києва, зважаючи на те, що за прогнозами гідрометцентру, через два дні буде зниження температури до мінус 12 градусів. «Для нас стоїть зараз головне завдання – за два дні максимум вибрати сніг, вивезти його з міста», - підкреслив заступник керівника міськадміністрації.

О.МАЗУРЧАК повідомив, що вчора влада додатково закупила 60 ручних мотоблоків для очищення снігу і сьогодні буде закуплено ще 40 таких пристроїв. «Залучаємо техніку з комунальних, приватних організацій для вивезення снігу. Це в основному навантажувачі і самоскиди… Нам потрібно буде залучити сьогодні десь до 200 одиниць такої техніки», - сказав він.

О.МАЗУРЧАК повідомив, що сьогодні зранку у місті працює більш як 580 одиниць техніки, вся ця техніка у найближчі дві доби працюватиме цілодобово. Матеріалів для посипання доріг та відповідної техніки місто має у достатній кількості.

Водночас, за словами чиновника, існує проблема із залученням людей. Він зауважив, що до прибирання снігу планується залучати військових і студентів.

О.МАЗУРЧАК поінформував, що сніг вивозиться на спеціально відведені майданчики в урочище річки Либідь і біля Дніпра. Також передбачається виділити ще близько 30 майданчиків для снігу на пустирях тощо.

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У Чернігівській області через негоду знеструмлено 9 населених пунктів, порушено транспортне сполучення з 38 селами.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Внаслідок несприятливих погодних умов (мокрого снігу, налипання мокрого снігу) сьогодні вночі сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання – відключено 1 ділянку ЛЕП 10 кВ, знеструмлено 20 трансформаторних підстанцій.

Без електропостачання залишаються 9 населених пунктів на території Чернігівського району. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами ПАТ "Чернігівобленерго".

Крім того, у результаті сильних снігопадів ускладнено проїзд до 20 населених пунктів, порушено транспортне сполучення з 38 населеними пунктами Чернігівської області.

Для підтримки доріг області в експлуатаційному стані було залучено 452 одиниці спецтехніки та 803 осіб обслуговуючого персоналу.

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Внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, пориви вітру) на окремих ділянках автодоріг у Запорізькій області вчора було ускладнено рух автомобільного транспорту. До автомобільних заторів потрапило близько 280 транспортних засобів.

Як повідомляє прес-служба МНС України, станом на 7.00 затори ліквідовано, рух автомобілів відновлено.

До ліквідації заторів та розчистки автодоріг залучалося всього 181 од. техніки та 247 осіб.

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В Україні в ніч на 23 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 71 населеного пункту у семи областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, в Одеській області без електропостачання залишилися 24 н. п., Запорізькій - 16, Херсонській – 9, Чернігівській – 9, Дніпропетровській – 6, Київській – 4 та Черкаській -3.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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В Одеській області через падіння електроопор залишаються знеструмленими 18 населених пунктів

Як повідомляє прес-служба МНС України, 21-22 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру) в трьох районах області сталося падіння 122 електричних опор, внаслідок чого було знеструмлено 49 населених пунктів. (Відновлено – 31).

На сьогодні без електропостачання залишаються 18 сіл.

До відновних робіт залучено 51 од. техніки та 164 осіб, у тому числі від МНС - 17 од. техніки та 58 осіб.

У міністерстві працює оперативна група.

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