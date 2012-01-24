ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 24 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Епоха змін: як живе бізнес після податкової реформи» пише: українські бухгалтери і аудитори виробили стійкий імунітет до постійних змін у податковому законодавстві країни. Про наслідки впровадження Податкового кодексу, аудиторський бізнес і застосування нової спрощеної системи оподаткування в інтерв`ю виданню розповіла генеральний директор аудиторської фірми "Аксенова і партнери" і голова правління Ради незалежних аудиторів і бухгалтерів Олена Макєєва.

http://delo.ua/opinions/epoha-peremen-kak-zhivet-biznes-posle-nalogovoj-reformy-172242/

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Також «Діло» у публікації «В Севастополі побудують льодовий палац за 36 млн. грн.» пише: льодовий палац буде побудовано в рамках Національної програми "Хокей України".

http://delo.ua/ukraine/v-sevastopole-postrojat-ledovyj-dvorec-za-36-mln-grn-172295/

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«Діло» у публікації «ГПУ: Оточення Тимошенко шукає лікарів» пише: заступник генпрокурора Євген Блажівський заявив про це в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи інформацію про те, що оточення Тимошенко веде переговори з лікарями Ізраїлю.

http://delo.ua/ukraine/gpu-okruzhenie-timoshenko-ischet-vrachej-172296/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Банкам вдалося списати», в якому пише: портфелі проблемних кредитів скоротилися минулого року на 6-10%, підрахували в агентстві "Кредит-Рейтинг". Але така динаміка стала можливою не завдяки поверненню боргів, а за рахунок їх списання. Банкіри відзначають, що найбільші труднощі виникають з поверненням великих позик. При цьому вони не виключають, що спишуть цього року аналогічний обсяг проблемних боргів.

http://www.kommersant.ua/doc/1857386

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Іван Плачков не може без енергетики», в якому пише: у "Київенерго" знайшли спосіб прискорити проходження своїх інвестиційних ініціатив на рівні Київради. Головою спостережної ради компанії призначено депутата міськради, екс-міністра енергетики Івана Плачкова. Він пообіцяв прискорити процес передачі тепломереж у концесію компанії і затвердження її інвестиційних ініціатив.

http://www.kommersant.ua/doc/1857378

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Фірташ купив багато газу» пише: група бізнесмена Дмитра Фірташа поставить на свої підприємства 8 млрд. куб. м газу в 2012 р. Це більше, ніж у 2011 р., на 50%. Інтригою залишається, куди піде профіцитний об`єм і яку економіку забезпечить бізнесменові ціна палива.

http://markets.eizvestia.com/full/firtash-kupil-mnogo-gaza

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «В їжі ростуть сюрпризи», в якому пишуть: сферу контролю якості і безпеки продукції охопили реформи. Тепер за ними стежитиме Державна ветеринарна і фітосанітарна служба. Але харчових отруєнь в Україні менше не стає. Тільки за вісім місяців минулого року їх кількість зросла на чверть.

http://markets.eizvestia.com/full/v-ede-rastut-syurprizy

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Газета «Сьогодні» в публікації «Кожен четвертий українець нещасний на роботі» пише: більш як 85% українських офісних працівників не люблять свою роботу. Такий результат опитування, проведеного рекрутинговою компанією «HeadHunter».

http://www.segodnya.ua/news/14331420.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Київська влада: Якщо за 2 дні не приберуть сніг, начальників ЖЕКів звільнимо» пише: заповзятливі кияни заробляють на стихії, а комунальники трясуться за свої місця.

http://www.segodnya.ua/news/14331296.html

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Головний кандидат у президенти ускладнює життя мігрантів» пише: щоб жити і працювати в Росії, мігранти вже з 2013 р. повинні складати іспити, вважає кандидат у президенти Володимир Путін. При цьому не тільки російську мову, але й літературу, історію і основи держави і права. Найбільш затребувані професіонали до Росії не поїдуть, нарікають експерти.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1483051/chetyre_putinskih_ekzamena

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Також «Ведомости» в публікації «Лагард підтвердила плани МВФ погіршити прогноз щодо зростання світової економіки» пишуть: на прохання назвати «слабкі місця» світової економіки у світлі очікуваного оприлюднення більш песимістичних прогнозів глава Фонду сказала, що «МВФ знижуватиме свої оцінки зростання практично повсюдно».

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1483250/lagard_podtverdila_plany_mvf_uhudshit_prognoz_po_rostu

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Видання «Известия» в публікації «Бенефіціарів покажуть на конкурсах» пише: російські держкомпанії знайшли, як примусити контрагентів розкрити своїх справжніх власників.

http://izvestia.ru/news/512843

(УНІАН)