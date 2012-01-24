ТОП-5 (ранок-день)

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011 році з 4,5% до 5% (у попередньому прогнозі ЄБРР за жовтень 2011 року цей показник було погіршено з 5% до 4,5%).

Про це повідомляється на офіційному сайті ЄБРР.

ЄБРР вдруге поспіль погіршує прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 3,5% до 2,5% (у попередньому прогнозі очікуваний показник було погіршено з 4,5% до 3,5%).

«Україна..., швидше за все, відчує значний вплив кризи в єврозоні. Останні дані промислового виробництва вже свідчать про спад», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними уряду, зростання ВВП України у 2011 році становило 5,2%.

Державний бюджет України на 2011 рік було розраховано, виходячи із зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляція – 8,9% (грудень до грудня попереднього року).

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Українська делегація відбула до Вашингтона для переговорів з МВФ

Українська делегація відбула до Вашингтона для проведення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це УНІАН повідомив начальник управління комунікацій Міністерства фінансів України Віктор КОСАРЧУК.

«На переговори з МВФ відбула делегація на чолі з міністром фінансів України Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ», - сказав В.КОСАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ 20 січня заявив, що завданням візиту є відновити програму співпраці і «одержати кредит, якщо це можливо, перш за все, у рамках тієї програми, яка була підписана раніше, у нас там залишилося порядку 10 млрд. дол.».

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ розділяє упевненість прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА у тому, що Україна може обійтися власними коштами, однак співпрацю з МВФ він вважає необхідною для підтримки іміджу країни на ринку запозичень.

З приводу однієї з основних вимог МВФ для продовження співпраці – підвищення ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненергетики міністр вважає на сьогодні це передчасним. Такі дії можуть призвести до збільшення обсягів неплатежів.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

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Росспоживнагляд стверджує, що 14 видів українських сирів не відповідають техрегламенту

У російській Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспоживнагляд) стверджують, що 14 видів сирів шести українських виробників не відповідають технічному регламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, при вибірковому дослідженні зразків сирів українського виробництва, які перебувають в обігу, на відповідність «Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію» від 12.06.08, ГОСТ Р «Масло і паста масляна з коров`ячого молока» встановлено, що усі 14 зразків сирів мають у своєму складі рослинні жири, інформація про наявність яких не зазначена на етикетці.

У відомстві підкреслюють, що це вводить в оману споживача продукції і є порушенням ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію».

Проведені дослідження виявили невідповідність таких сирів встановленим нормам: сир «Родріго» - виробник ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл), сир «Мармуровий» - виробник ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл. м. Мена), сир «Російський» класичний, сир «Голландський» брусковий, сир «Костромський» - виробник ПАТ «Баштанський сирзавод» (Миколаївська обл.), сир «Король Артур» зі смаком пряженого молока - виробник ПП «Рось» Філія «Роменського молочного комбінату» (Сумська обл.), сир «Мисливський» брусковий з паприкою, перцем, петрушкою і часником, сир «Російський» класичний - виробник ПАТ «Бель Шостка Украна» (Сумська обл.), сир «Сметанковий» - виробник ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл. м. Мена), сир «Вершковий» виробник ТОВ «Лозівський молочний завод» (Харківська обл.), сир «Монтегро» з ароматом горіха, сир «Сметанковий» - виробник ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), а також сир «Російський» класичний, виробник АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.).

«Таким чином, є ознаки порушення права споживачів на надання необхідної та достовірної інформації про товари, яка забезпечує можливість їх правильного вибору, закріплену пунктом 1 статті 10 Закону Російської Федерації від 7 лютого 1992 р. № 2300-1 «Про захист прав споживачів», – зазначили у Росспоживнагляді.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня сайт Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України повідомив, що міністр сільського господарства Росії Олена СКРИННИК не бачить проблем із українськими сирами.

"Я вважаю, що це питання і не стояло, тому що ми як реалізовували цю продукцію, так і продовжуємо її реалізовувати", - сказала О.СКРИННИК.

За її словами, вона вже обговорила це питання з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ. "Ми дійшли спільної думки, що не бачимо в цьому питанні ніяких проблем", – зазначила вона.

8 січня 2012 року головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія може піти на обмеження ввезення з України аграрної продукції.

Також Росспоживнагляд заявляв про погіршення споживчих властивостей молочної продукції, яка поставляється до РФ з України останнім часом.

У свою чергу, голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК поінформував, що Держветфітослужба вже звернулася до російських колег із проханням надати офіційну інформацію стосовно перевірок сирної продукції, імпортованої з України.

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"Газпром" і "Нафтогаз" активізують створення СП для робіт на шельфі Чорного моря

Москва. Оператор зарубіжних проектів «Газпрому» Gazprom International і НАК «Нафтогаз України» домовилися активізувати роботи зі створення спільного підприємства (СП) для розробки структури Паласа на українському шельфі Чорного моря.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Gazprom International, робоча зустріч представників «Газпрому» з делегацією НАК «Нафтогаз України» відбулася 18 січня ц.р. у московському офісі Gazprom International. З російського боку в зустрічі взяли участь: начальник управління техніки і технології розробки морських родовищ ВАТ «Газпром» Володимир ВОВК, начальник управління геологорозвідки, ліцензування і надрокористування Сергій КАРНАУХОВ, начальник управління з роботи з країнами ближнього зарубіжжя Віктор ВАЛОВ, управляючий директор компанії Gazprom International Валерій ГУЛЕВ, перший заступник директора - виконавчий директор московського філіалу Gazprom International Юрій СКОК, представники ВАТ «Газпром» і Gazprom International. Українську делегацію представляли директор департаменту з видобутку газу і нафти НАК «Нафтогаз України» Олександр ЗЕЙКАН, заступник директора Василь ГЛАДУН і начальник відділу буріння свердловин департаменту Петро ЧЕПІЛЬ.

«Під час зустрічі сторони домовилися активізувати співпрацю зі створення спільного підприємства з метою освоєння і розробки структури Паласу і визначили перспективні плани з реалізації проекту на 2012 рік», - говориться в повідомленні.

Сторони обмінялися інформацією про діяльність компаній у галузі геологорозвідки та видобутку вуглеводнів і висловили зацікавленість в поглибленні взаємовигідної співпраці в галузі реалізації спільних upstream проектів.

Зокрема, на зустрічі було відзначено, що Gazprom International як єдине і спеціалізоване підприємство з реалізації нафтогазових проектів «Газпрому» за межами Росії готовий до спільного освоєння перспективних об`єктів на трансграничній ділянці шельфу Чорного моря. Йдеться про структуру Паласу в північно-східній частині Чорного моря, що охоплює східну частину Керченсько-Таманського шельфу і територіально розташованій на кордоні Росії та України.

Gazprom International нагадує, що домовленість про спільну розробку цієї ділянки було досягнуто між «Газпромом» і «Нафтогазом України» в 2007 році й закріплено в угоді, метою якої є співпраця і організація спільної діяльності з освоєння цієї структури.

У березні 2011 року правлінням ВАТ «Газпром» схвалена програма освоєння ресурсів вуглеводнів на шельфі Чорного моря до 2030 року, відповідно до якої структура Паласу розглядається як найбільш перспективний на шельфі об`єкт.

На сьогоднішній день українська сторона провела на ділянці сейсморозвідувальні роботи 2D, інтерпретацію одержаних матеріалів, побудувала структурні карти і оцінила прогнозні ресурси вуглеводнів.

За даними НАК «Нафтогаз України», загальні видобувні ресурси категорії С3 на структурі Паласу можуть становити 12,2 мільйона тонн нафти, 120,7 мільярда кубометрів газу. Сукупні видобувні ресурси оцінюються компанією в 132,9 мільйона тонн умовного палива.

При цьому українські партнери запропонували фахівцям «Газпрому» відвідати Київ для вивчення і аналізу геолого-технічної та фінансово-правової документації в лютому цього року.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року глава російського газового холдингу Олексій МІЛЛЕР і глава українського Міненерговугілля Юрій БОЙКО домовилися про створення двох спільних підприємств: з видобутку газу з вугільних пластів на території України і з розробки структури Паласу на шельфі Чорного моря.

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Частину об`єктів ЧФ РФ можуть повернути Севастополю - Грищенко

Частина об`єктів Чорноморського флоту Росії, який базується на території України, за підсумками інвентаризації майна, що проводиться, може бути повернута Севастополю. Про це повідомив в інтерв`ю РІА “Новости” міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, який перебуває у Мексиці з візитом.

"Абсолютно очевидно, що низка об`єктів і земельних ділянок, які у рамках угоди про умови перебування на території України, ЧФ РФ були здані в оренду, у багатьох випадках не використовуються взагалі або використовуються не за призначенням", - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він відзначив, що було б правильним повернути їх в користування міської громади Севастополя. "Його жителі, очевидно, потребують того, щоб ці території, які або просто не використовуються, або використовуються не за призначенням, були повернуті місту", - підкреслив глава МЗС України.

Інвентаризація майна ЧФ РФ проводиться з жовтня минулого року за домовленістю двох країн. У 2011 році К.ГРИЩЕНКО повідомив, що після інвентаризації нерухомого майна буде визначена ринкова вартість об`єктів оренди.

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УНІАН