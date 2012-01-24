Суд в США відхилив апеляцію "Газпрому" у справі Лазаренка

Апеляційний суд округу Колумбія (США) відхилив скаргу російського ВАТ "Газпром" на рішення окружного федерального суду, що виключив вимоги компанії у розмірі 140 мільйонів доларів з процесу про повернення коштів з рахунків колишнього прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА, випливає з документів суду, що є у розпорядженні агентства РАПСИ/rapsinews.ru.

Раніше апеляційний суд відмовився дати слово представникам сторін при розгляді скарги, ухваливши, що її буде розглянуто на підставі вже наявних матеріалів, а також документів, які нададуть адвокати.

США вимагають стягнути на їх користь близько 260 мільйонів доларів з рахунків П.ЛАЗАРЕНКА в Швейцарії, Литви, Ліхтенштейні та інших країнах. На думку позивача, ці кошти були одержані в результаті протизаконної діяльності екс-прем`єра України, засудженого в США за відмивання грошей.

Згідно з місцевим законодавством, оскільки частина правопорушень була зроблена в США, влада країни має право вимагати передачі незаконно вилучених коштів до бюджету.

Проте на ці гроші претендують також кілька компаній, зокрема ліквідатори банку EuroFed в Антігуа і "Газпрому". Останній вимагає стягнути на його користь 140 мільйонів доларів, що призначалися компанії за договором з "Єдиними енергетичними системами України" і нібито викрадених П.ЛАЗАРЕНКОМ. Проте російська компанія була виключена американським федеральним судом з числа зацікавлених сторін у процесі.

"Газпром" оскаржив це рішення. На думку компанії, ця справа не підсудна американському федеральному суду, і вимоги компанії були виключені неправочинно.

В постанові апеляційного суду наголошується, що "Газпром" може повернутися до питання щодо виключення його вимог після того, як федеральним судом буде винесена остаточна постанова у справі про повернення коштів.

П.ЛАЗАРЕНКА, який очолював уряд України з 1996-го по 1997 рік, після тривалого судового розгляду у серпні 2006 року було засуджено каліфорнійським судом до дев`яти років позбавлення волі за відмивання грошей.