ПОГОДНІ УМОВИ: метеорологи, ДАІ та МНС попереджають...

Державтоінспекція столиці звертається до киян і гостей міста зважати на складні погодні умови і, за можливістю, не виїжджати на власному автотранспорті.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва.

Якщо ж є така необхідність, зазначають в ДАІ, то потрібно неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху і не залишати автомобілі на узбіччі. Адже машини, які залишені на столичних вулицях, створюють перешкоди комунальним службам, котрі прибирають сніг. Подекуди снігоприбиральна техніка не може проїхати між припаркованими аби як транспортними засобами. Як зазначили в ДАІ, автолюбителів, які ігноруватимуть правила паркування, інспектори Державтоінспекції, згідно з чинним законодавством, притягуватимуть до адміністративної відповідальності.

Штраф за стоянку в недозволених місцях становить 255–340 гривень, нагадали в ДАІ.

Столична ДАІ звертається до учасників дорожнього руху з проханням надавати інформацію на телефон гарячої лінії 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово) у випадках виникнення конфліктних ситуацій на дорозі, а також у всіх випадках, коли ДАІ може надати допомогу. Крім того розпочав працювати телефон для СМС повідомлень: (063) 768-20-20.

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Найближчим часом метеорологи прогнозують стихійні явища в акваторії Чорного та Азовського морів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА.

Він зазначив, що разом зі зниженням температури, яке очікується найближчим часом, в Україні очікуються стихійні погодні явища в акваторії морів, а також, частково, у південних та південносхідних областях України.

За словами М.КУЛЬБІДИ, очікується посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, а в акваторії морів та на узбережжях – до 25-30 м/с, що призведе до високого хвилювання на поверхні морів, обледеніння кораблів, погіршенні видимості, що ускладнить умови для судноплавства.

Також М.КУЛЬБІДА зауважив, що ожеледиця на дорогах України та лавинонебезпека у Карпатах та горах Криму зберігатиметься ще тривалий час.

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У Міністерстві надзвичайних ситуацій заявляють, що спільно з іншими службами злагоджено та оперативно зреагували на погіршення погодних умов по всій території України та надали необхідну допомогу населенню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, жодна система життєзабезпечення громадян не була паралізована, на всіх автошляхах велися роботи з розчищення снігу та в цілому швидко забезпечувався безперешкодний рух автотранспорту, заявили на брифінгу директор Департаменту цивільного захисту Василь КВАШУК та директор Департаменту управління рятувальними силами Григорій МАРЧЕНКО.

«Комунальні служби, аварійні бригади обленерго, рятувальні підрозділи МНС в усіх регіонах оперативно зреагували на ситуацію і вжили необхідних заходів для розчищення доріг та ліквідації заторів, забезпечення руху комунального транспорту, а також відновлення електропостачання у населених пунктах. Всі територіальні підсистеми цивільного захисту в областях спрацювали злагоджено відповідно до затверджених планів реагування на випадки погіршення погодних умов», - повідомив В.КВАШУК.

У свою чергу Г.МАРЧЕНКО додав, що зараз триває підготовка системи цивільного захисту громадян до реагування на випадок подальшого погіршення погодних умов.

«Ми готуємося до наступного етапу, на випадок можливого похолодання та утворення ожеледиці. МНС зробить усе можливе, аби забезпечити безпеку пішоходів та знизити ризики для руху автотранспорту. Крім того, похолодання завжди спричиняє збільшення пожеж та кількості загиблих на них, тому міністерство готується надавати допомогу громадянам під час виникнення займань та проводить роз`яснювальну роботу серед населення. Паралельно триває підготовка до сходження криги і повеней», - сказав він.

Директор Департаменту управління рятувальними силами також наголосив, що у Києві в готовності перебувають 560 одиниць техніки для прибирання снігу. При цьому більше 100 одиниць буде додатково закуплено найближчими днями.

За його словами, МНС до розчищення автодоріг залучається лише в особливих випадках, основна техніка знаходиться в автодору, але МНС також має у своєму розпорядженні 120 одиниць техніки, яка може залучатися в разі потреби.

Крім того, під час брифінгу наголошувалося, що Київська міськдержадміністрація поставила завдання комунальним службам максимально прискорити прибирання снігу в столиці, залучити до цього усю наявну техніку і, за можливості, очистити місто протягом двох днів – до настання сильних морозів.

В.КВАШУК нагадав, що протягом цих вихідних на території України у зв`язку із погіршенням погодних умов виник ряд надзвичайних подій. Зокрема, через ускладнення проїзду дорогами державного та місцевого значення найбільше постраждали Запорізька, Дніпропетровська та Полтавська області.

В Україні порушення руху залізничного транспорту зафіксовано не було, але були проблеми із забезпеченням руху комунального транспорту – трамваїв, тролейбусів, маршруток. Крім того, значно збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод та постраждалих в них.

Зокрема, у Закарпатській області внаслідок падіння дерева на автомобіль загинули дві особи. Також в окремих регіонах виникли проблеми з електропостачанням. Особливо це стосується Одеської області, де внаслідок налипання мокрого снігу та сильного вітру були повалені близько 150 електроопор. В області залишається без електропостачання близько 15 населених пунктів. За прогнозами, електропостачання буде відновлено протягом двох днів.

У зв`язку з ускладненням погодних умов у Запорізькій області були закриті декілька шкіл і дитсадків, а у Чернігівській області, у місті Бахмач стався прорив теплотраси, внаслідок чого громадяни були позбавлені теплопостачання протягом 8 годин.

Через ускладнення погодних умов рятувальникам довелося надавати допомогу 2 туристам, які заблукали у горах Криму, а також туристичній групі (21 особа), яка заблукала у горах на Закарпатті.

У гірських районах досі існує загроза сходження лавин. Так, 23 січня у Криму через сходження двох лавин був заблокований проїзд на автодорозі «Ялта – Ай-Петрі – Бахчисарай».

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Завтра в Україні очікується невеликий сніг, вдень на півдні Одещини та Криму мокрий сніг і дощ, лише у східних областях без опадів.

На дорогах ожеледиця. У південних та центральних областях вночі та вранці місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині вранці та вдень пориви 15-20 м/с, місцями 25-28 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу, у східній частині та на Сумщині вночі 12-17° морозу, місцями 20-22°, вдень 10-15° морозу; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму протягом доби близько 0°, на Південному узбережжі Криму 3-7° тепла.

У Київській області у середу очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу. У Києві температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

25-27 січня на акваторії Чорного та Азовського морів очікуються складні погодні умови: посилення швидкості вітру 25-30 м/с, висота хвиль на Чорному морі 30-50 дм, на Азовському 15-20 дм, обледеніння суден, паріння моря, погіршення видимості 50-500 м, ускладнення льодової обстановки, згінно-нагінні зміни рівнів води на узбережжі.

28-31 січня утримається холодна погода з температурою вночі 17-23° морозу, вдень 11-16°; у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 23-29° морозу, вдень 17-23°; вітер послабшає.

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Із завтрашнього дня до 4 лютого в Україні триматимуться сильні морози.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола КУЛЬБІДА.

Він зазначив, що найближчим часом на всій території України очікується суттєве зниження температури повітря. «Розпочнеться воно вже в ніч на 25 січня, починаючи зі Східних та Північно-Східних областей України», – сказав М.КУЛЬБІДА і додав, що температурні показники впадуть до 14-19 градусів морозу.

При цьому, зазначив він, нічні температури на всій території України складатимуть 15-21 морозу та 10-16 морозу вдень.

Найхолодніша погода очікується на Лівобережжі України, особливо у Східних областях, а також на Півночі Лівобережжя, де температура повітря може сягати 22-28 градусів морозу.

Тепліша погода буде в Криму: вночі від 9 до 14, вдень від 2 до 8 градусів нижче нуля.

Короткочасне потепління в Україні можна очікувати протягом 4-7 лютого. Тоді ж очікується сніг та мокрий сніг, на Півдні – з дощем.

Проте 8-9 лютого знову відбудеться зниження температури.

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У Херсонській області на 25-27 січня оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона з посиланням на Херсонський обласний центр з гідрометеорології, у ці дні у Херсоні та області очікується зниження температури повітря вночі до 10-15 градусів морозу, вдень до 5-10 градусів морозу з посиленням північно-східного вітру до 15-20 м/с, місцями очікуються пориви 25-30 м/с.

Жителів регіону просять без нагальної потреби не виходити на вулицю і не користуватись приватним транспортом, не ходити і не ставити автомобілі під деревами та поблизу рекламних щитів.

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Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на 25-27 січня через прогнозоване різке погіршення погоди і просить жителів Криму і туристів відкласти виїзди у гори, на рибалку і полювання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління МНС в Криму.

На півострові очікується вітряна і морозна погода, посилення північно-східного вітру швидкістю 15-20 метрів на секунду, місцями - до 28 м/с.

25 січня температура повітря в Криму становитиме 1-3 градусів тепла вдень і від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла вночі, вдень 26 січня очікується від 5 морозу до 0, вночі 4-9 градусів морозу, вдень 27 січня 1-6 градусів морозу і вночі 7-12 градусів морозу.

Рятувальники попереджають, що через негоду можуть виникнути складнощі у роботі транспорту, також можуть обрушитися рекламні конструкції.

(УНІАН)