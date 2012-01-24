ТОП-5 (день-вечір)

Українську делегацію на переговорах з МВФ очолює Клюєв, а не Хорошковський

Українську делегацію, яка сьогодні відбула до Вашингтона, на переговорах з МВФ очолив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, уточнили УНІАН в управлінні комунікацій Міністерства фінансів України (сьогодні вранці Мінфін повідомив, що українську делегацію на переговорах очолив новопризначений міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ - УНІАН).

Міністр фінансів України В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, додали в Мінфіні, входить до складу делегації.

Прес-секретар прем`єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО також підтвердив УНІАН, що делегацію України на переговорах з МВФ очолив А.КЛЮЄВ, а В.ХОРОШКОВСЬКИЙ і ряд представників НБУ входить до складу делегації.

Як повідомляв УНІАН, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ 20 січня заявив, що завданням візиту є відновлення програми співпраці і «одержати кредит, якщо це можливо, перш за все, у рамках тієї програми, яка була підписана раніше, у нас там залишилося порядку 10 млрд. дол.».

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ підтримує упевненість прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА у тому, що Україна може обійтися власними коштами, але співпрацю з МВФ він вважає необхідною для підтримки іміджу країни на ринку запозичень.

З приводу однієї з основних вимог МВФ для продовження співпраці – підвищення ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненергії міністр вважає на сьогодні це передчасним. Такі дії можуть призвести до збільшення обсягу неплатежів.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

***

Обсяг активного газу в ПСГ становить 14,8 млрд. куб. м – «Укртрансгаз»

За оперативними даними Об`єднаного диспетчерського управління ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», обсяг активного газу в підземних сховищах газу (ПСГ) становить 14,8 млрд. куб. м, що дозволяє в повному обсягу виконувати заявки українських споживачів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що цього обсягу природного газу достатньо, щоб пройти опалювальний сезон 2011/2012 рр.

«Заявки українських і європейських споживачів природного газу ДК «Укртрансгаз» виконує в повному обсягу», – говориться в повідомленні.

Компанія відзначає, що згідно з газовим балансом, показник відбору природного газу з підземних сховищ у I кварталі 2012 року становить 7,9 млрд. куб. м.

За оперативними даними Об`єднаного диспетчерського управління, фактичне споживання природного газу Україною становить 255 млн. куб. м в добу.

Починаючи з 5 січня 2012 року, збільшився відбір газу з ПСГ, який станом на 22 січня цього року становить 86,7 млн. куб. м на добу, при цьому надходження імпортного газу для України становить 113 млн. куб. м на добу і 55,3 млн. куб. м газу внутрішнього видобутку.

Всього з початку опалювального сезону з ПСГ відібрано 6,3 млрд. куб. м газу.

Нагадаємо, вчора деякі російські ЗМІ повідомили, що з 5 січня Україна значно збільшила відбір газу з підземних сховищ, і загальний обсяг газових витрат країни в три рази перевищує імпорт із РФ.

***

Обсяг субсидій на оплату ЖКП за 2011 рік зріс до 318 млн. грн.

У січні-грудні 2011 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 318 млн. грн., що на 80,6 млн. грн. більше, ніж у січні-грудні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені у розмірі 264,9 млн. грн., у сільській - 53,1 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-грудні 2011 року були призначені 2016,7 тис. сімей (95,1% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості - 1621,7 тис., в сільській - 395 тис. Порівняно з січнем-груднем 2010 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, збільшилася на 249,8 тис., або на 14,1%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю у грудні ц.р. збільшився в порівнянні з груднем 2010 року на 25,2% - до 204,2 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано у Закарпатській, Львівській та Рівненській областях (381,1-259,9 грн.), найменший - у Севастополі та Миколаївській області (110-134,1 грн.).

Довідка УНІАН. У 2010 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 237,4 млн. грн., Що на 94 млн. грн. більше, ніж у 2009 році.

***

Підвищення квартплати без висновку Держцінінспекції стане неможливим?

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства планує внести зміни до законодавства, що унеможливлять підвищення тарифів за утримання будинків і прибирання прибудинкової території (квартплату) без відповідного висновку новоствореної Державної інспекції України з контролю над цінами .

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Як зазначається в повідомленні, завдяки дорученню прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА перевірити підвищення тарифів у ряді міст на початку цього року розмір квартплати в Полтаві було повернуто до попереднього рівня, а в Херсоні - припинено дію підвищеної квартплати.

Міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК нагадав, що Мінрегіон пропонує ввести порядок доведення до споживачів інформації про перелік послуг, структуру цін і тарифів і обгрунтування їх змін.

«Також плануємо зміни до законодавства, які унеможливлять підвищення квартплати без відповідного висновку новоствореної Держінспекції України з контролю за цінами», - сказав він.

За словами голови Мінрегіону, відомство докладе максимальних зусиль, щоб тарифи в системах життєзабезпечення формувалися прозоро і лише на основі методики, затвердженої урядом, яка забезпечує безаварійність експлуатації будівель.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України розробляє порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг і структуру тарифів.

***

Moody`s відкликало кредитні рейтинги «Родовід Банку»

Міжнародне рейтингове агентство Moody `s відкликало всі рейтинги «Родовід Банку».

Про це йдеться в повідомленні Moody `s, переданому УНІАН.

На час відкликання «Родовід Банк» мав за довгостроковими депозитами в національній та іноземній валюті рейтинг на рівні Caa2, за короткостроковими депозитами в національній та іноземній валюті - Not Prime, рейтинг фінансової стійкості (BFSR) - Е, рейтинг за національною шкалою (NSR) - B3.ua.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

30 березня 2011 Кабінет Міністрів України прийняв рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн. Кошти були використані для проведення виплат вкладникам - фізичним особам «Родовід Банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 14 вересня 2011 року на базі проблемного «Родовід Банку» створив санаційний банк. Головними завданнями банку визначені: продовження роботи з повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.

Правління Нацбанку України 15 вересня 2011 року прийняло постанову щодо припинення дії тимчасової адміністрації в «Родовід Банку» (працювала з 16 березня 2009 року) і організації роботи для забезпечення виконання ним функцій санаційного банку.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН