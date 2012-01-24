Анонс на 25 січня

* 25-27 січня відбудеться робочий візит Президента України Віктора Януковича до Швейцарії для участі у заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Президент України виступить на сесії Енергетичного саміту «Енергетика заради економічного зростання», в рамках цього заходу візьме участь в інтерактивній дискусії на тему: «Нова енергетична архітектура: Можливе й ефективне перетворення». Президент України виступить у Давосі на Восьмій української ланч-конференції «Шляхи майбутнього розвитку».

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* У Вишгородському районі в с.Литвинівка відбудеться перевірка пілотного проекту з застосуванням електрообігрівачів з енергозберігаючими ТЕНами і автоматикою RTC. У заході візьмуть участь: голова КОДА Анатолій Присяжнюк, голова Вишгородської РДА Олександр Приходько та ін.

* Прес-конференція на тему: "Проблеми та наслідки для буряково-цукрової галузі України у разі прийняття проекту Закону України "Про ринок земель" (№ 9001-д)". Учасники: директор юридичної фірми "Софія" Олександр Поливодський, президент ВГО "Союзхарчопром" Олег Юхновський, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Україні Микола Роїк; голова правління Національної асоціації цукровиробників України Микола Ярчук; голова Комітету ВРУ з аграрних питань та земельної реформи Григорій Калетник; представник ЄБРР.

* Круглий стіл на тему: "Газобетон/пінобетон - споживча ціна і якість! Конкурентні переваги та недоліки". Організатор: Асоціація "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів".

13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Легалізація бізнесу в Києві: реформа Попова очима підприємців». Мета проведення прес-конференції - залучення уваги громадськості до проблем малого та середнього бізнесу столиці напередодні мітингу на підтримку положень проекту рішення Київської міськради «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах», який відбудеться 26 січня біля КМДА за участю підприємців-членів ГО "Громадянський Корпус", Асоціації «Союз інвесторів транспортної інфраструктури м. Києва» та інших громадських організацій Києва. Учасники прес-конференції: Роман Солодкий, президент ГО «Громадянський Корпус», Сергій Корнієвський, голова Асоціації «Союз інвесторів транспортної інфраструктури м. Києва» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Під головуванням голови КМДА Олександра Попова відбудеться засідання Комітету з економічних реформ Київської міської державної адміністрації. До участі у засіданні запрошено перший заступник Глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова.

* Прес-конференція на тему: "Якість та безпека запальничок - рух до стандартів Євросоюзу". Учасники: Валентин Безрукий, керівник Центру експертиз "Тест" і Ніна Кільдій, керівник відділу тестувань Центру експертиз "Тест".

* Відбудеться засідання Центру соціально-консервативної політики (Україна) на тему: «Україна-Росія 2012. Перспективи економічної взаємодії і ризики торгових воєн». Учасники: директор української філії Інституту країн СНД Володимир Корнілов; експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко; президент ЦСКП (Україна) Юрій Ліпчевський; ген.директор аналітичного центру "БЕСТ" Валерій Гладкий, перший віце-президент Асоціації нафтогазопромисловців Росії Зіяутдін Ісаєв, керівник Школи політичної психології Геннадій Балашов та ін.

* Відбудеться відкриття 5-го Євроатлантичного форуму "України і ЄС на порозі нової Угоди про асоціацію: вільна торгівля, енергетична безпека і демократія". Організатори: Фонд ПАУСІ, Фонд Конрада Аденауера, Інститут Євроатлантичного співробітництва, Центр відносин США-Україна (CUSUR), Громадський експертна рада при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. Учасники: Ніко Ланге, керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні; Павло Клімкін, заступник міністра закордонних справ України; Стівен Ларабі, голова департаменту Європейської безпеки дослідницького центру RAND, Вашингтон; Фрідберт Пфлюгер, виконавчий директор Європейського центру енерго-та ресурсозбереження, Кінгс Коледж Лондон; Петро Порошенко, колишній міністр закордонних справ України.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63