Курс НБУ на 25.01.12
21:03, 24 січня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 25.01.12100 USD - 798.9800 (24 січня - 798.9800)100 EUR - 1038.9137 (24 січня - 1040.0323)10 RUR - 2.5878 (24 січня - 2.5500)Облікові курси банківських металів на 25.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-133349.76 (24 січня-133829.15)961 XAG 10 Срібло-2552.74 (24 січня-2592.69)962XPT10Платина-123841.90(24 січня-123042.92)964XPD10Паладій-54250.74 (24 січня-54250.74)
Офіційний курс НБУ на 25.01.12
100 USD - 798.9800 (24 січня - 798.9800)
100 EUR - 1038.9137 (24 січня - 1040.0323)
10 RUR - 2.5878 (24 січня - 2.5500)
Облікові курси банківських металів на 25.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-133349.76 (24 січня-133829.15)
961 XAG 10 Срібло-2552.74 (24 січня-2592.69)
962XPT10Платина-123841.90(24 січня-123042.92)
964XPD10Паладій-54250.74 (24 січня-54250.74)
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