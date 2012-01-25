ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «України обирає між Газпромом і Бразилією» пише: справжня боротьба розгортається між нафтогазовими компаніями на українській частині шельфу Чорного моря. Російський Газпром і бразильська Petrobras у вівторок оголосили про активізацію співпраці з "Нафтогазом України". Питання в тому, кого вибере Київ...

http://delo.ua/ukraine/ukraina-vybiraet-mezhdu-gazpromom-i-braziliej-172355/

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Також «Діло» в публікації «Влада України сама гальмує спрощення візового режиму - Єврокомісія» пише: в Європі вказують, що через неприйняття Україною низки законів гальмується процес спрощення візового режиму. Хоча місяць тому Андрій Клюєв запевняв, що до кінця зими підпишуть чергові документи, які спростять українцям отримання віз до країн ЄС...

http://delo.ua/ukraine/vlasti-ukrainy-sami-tormozjat-uproschenie-vizovogo-rezhima-evrokom-172319/

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«Діло» в публікації «ГПУ: Кабмін сьогодні розгляне відмову від літнього часу і комунальні тарифи» пише: про "часовий" законопроект розповість перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим Копилов. Крім того, планується заслухати інформацію міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка про результати моніторингу рішень органів місцевого самоврядування щодо підвищення з 1 січня тарифів на житлово-комунальні послуги...

http://delo.ua/ukraine/kabmin-segodnja-rassmotrit-otkaz-ot-letnego-vremeni-i-kommunalny-172361/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Угоди РЕПО виграли час», в якому пише: у Національному банку стурбовані проблемою доступу учасників ринку до засобів регулятора і вирішили збільшити термін проведення операцій РЕПО вдвічі - до 60 днів. Банкіри зацікавлені в зростанні ліквідності ринку і пропонують розтягнути термін таких операцій від 90 до 365 днів. На їхню думку, необхідно дозволити укладати угоди під заставу не тільки державних, але і корпоративних облігацій...

http://www.kommersant.ua/doc/1858142

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Приватне життя вивели з обігу», в якому пише: Конституційний суд визнав конфіденційної інформацію, що стосується майнового стану посадових осіб, а також даних про членів їх сімей. Розголошувати такі відомості тепер можна тільки за згодою чиновників або в інтересах національної безпеки. Представники опозиції вважають, що цим рішенням КС сильно ускладнив боротьбу з корупцією. Експерти відзначають, що рішення суду "суперечить європейському праву", і очікують зміни законодавства в частині декларування доходів... http://www.kommersant.ua/doc/1858167

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Слабких з`їли» пише: поголів`я падає, а виробники йдуть з ринку під тиском лідерів. Однак споживачеві турбуватися нема про що - ціна на курятину, за прогнозами аналітиків, залишиться стабільною...

http://markets.eizvestia.com/full/slabyh-seli

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Таблетки відрегулюють», в якому пишуть: головні розслідування АМКУ в цьому році торкнуться дистриб’юторів на ринку, оскільки підходи і політика фармкомпаній не завжди відповідають вимогам українського антимонопольного законодавства. Залишається актуальним питання недобросовісної конкуренції на фармринку...

http://markets.eizvestia.com/full/tabletki-otreguliruyut

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Газета «Сьогодні» у публікації «Азаров заяву про відставку не писав, але її все одно чекають до виборів» пише: прес-секретар прем`єра назвав чутки про відставку М.Азарова провокацією...

http://www.segodnya.ua/news/14331766.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Київ йде під землю: на 3 метри звалилася вулиця у Святошині, на черзі - Лавра» пише: через прорив труби утворилася величезна яма 7 на 7 метрів, дивом обійшлося без жертв...

http://www.segodnya.ua/news/14331760.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Чистки в держкомпаніях тривають» пише: найбільші російські держкомпанії розлучаються з топ-менеджерами, відповідальними за витрати. Слідом за першим віце-президентом «Транснафти» Михайлом Арустамовим і заступником голови правління «Газпрому» Олександром Ананенковим крісла позбувся віце-президент «Роснефти» Павло Заблоцький, який курирував закупівлі...

http://www.vedomosti.ru/career/news/1484194/izgnanie_zavhozov

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Також «Ведомости» у публікації «Росстат збирається перерахувати ВВП» пишуть: Росстат збирається перерахувати ВВП, включивши в нього оренду житла за фіксованою ставкою, як це роблять статслужби Європи та США. Перерахунок призведе до зростання номінального ВВП, і тоді в світовому рейтингу за обсягом економік Росія, можливо, підніметься вище...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1484193/vmenennyj_vvp

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Видання «Известия» в публікації «Проект нового «калашникова» виявився блефом» пише: Міністерство оборони РФ не буде купувати нові автомати у «Іжмашу»...

http://izvestia.ru/news/512910

(УНІАН)