При Кабміні створять оперативну групу для боротьби з наслідками сильного похолодання

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив створити при Кабінеті міністрів оперативну групу для запобігання наслідків очікуваного сильного похолодання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Синоптики попереджають про значне похолодання на всій території країни. Враховуючи крайню зношеність теплотрас, водогонів, інших мереж, а також попередній сумний досвід аварій у розпал холодів, ми повинні цілком очевидні ризики зустріти у всеозброєнні і бути готовими до екстремальної роботи... Якщо доведеться швидко ліквідувати аварії, безумовно, забезпечувати життєдіяльність міст і сіл», - сказав М.АЗАРОВ.

У зв’язку з цим він доручив створити оперативну групу на чолі з міністром регіонального розвитку та ЖКГ Анатолієм БЛИЗНЮКОМ.

До складу цієї групи М.АЗАРОВ включив міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія БОЙКА, міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГУ, міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ.

М.АЗАРОВ надав А.БЛИЗНЮКУ як голові групи право залучати до антикризових заходів інших керівників міністерств, відомств і регіональних адміністрацій.

«Ця оперативна група на час екстремально низьких температур має працювати цілодобово. В усіх міністерствах і відомствах, обласних адміністраціях також мають цілодобово працювати відповідальні координатори рангом не нижче заступника керівника», - наголосив прем’єр.

Також М.АЗАРОВ зазначив, що усі координатори повинні володіти питанням ресурсів, які слід задіяти до ліквідації аварій, включаючи можливості Держрезерву і мобілізаційних резервів. Фінансові витрати на аварійне відновлювання роботи повинні негайно покриватися за рахунок коштів спеціальних фондів державного бюджету і місцевих бюджетів.

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