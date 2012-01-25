У МЗС сподіваються найближчим часом остаточно узгодити текст Угоди про ЗВТ з ЄС

У МЗС України сподіваються найближчим часом остаточно узгодити текст Угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час засідання Прес-клубу МЗС заступник міністра закордонних справ – керівник апарату міністерства Павло КЛІМКІН.

«Якщо у нас політична частина, яка стосується юстиції і внутрішніх справ, повністю готова, вивірена юридично і є переклад, то по зоні вільної торгівлі Європейська комісія зараз працює з Мінекономрозвитку, щоб отримати цей текст», - сказав він.

За словами П.КЛІМКІНА, у МЗС України сподіваються, що ця робота буде завершена найближчим часом.

«У Європейській комісії існують свої процедури, і як тільки вона їх закінчить, ми будемо готові до парафування. Як правило, для завершення цієї роботи Європейській комісії потрібно 2-3 місяці», - додав він.

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